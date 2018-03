Fabio Fazio | l' indagine sullo stipendio del conduttore di Che tempo che fa passa alla

Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone/ “Corte dei Conti indaghi - elementi di criticità sul cachet!” : Lo Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone: “elementi di criticità, la Corte dei Conti indaghi!”, ed intanto gli ascolti di Che Tempo che fa subiscono un "crollo"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Che tempo che fa : Laura Pausini e Trapattoni ospiti di Fabio Fazio : Che tempo che fa è il programma di Fabio Fazio in onda domenica 18 marzo alle 20.35 su Rai1. Tra gli altri ospiti Laura Pausini e Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese e Paolo Nespoli. Di seguito ecco qualche anticipazione. Che tempo che fa: Laura Pausini, Trapattoni e altri ospiti Domenica 18 marzo sarà aspite del programma di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai 1, Laura Pausini, che presenterà il suo nuovo album di inediti Fatti ...

Fabio Fazio - adesso si mette davvero male : Mediaset gli schiera contro il re degli ascolti : adesso si mette davvero male per Fazio. contro di lui, Mediaset schiera il carico da novanta, Gerry Scotti . Il re del Biscione da domenica conduce The Wall , il suo amato quiz su Canale 5, in prima ...

Fabio Fazio - colpaccio a Che tempo che fa : in studia Laura Pausini e Giovanni Trapattoni : Gli ospiti di domenica 18 marzo di Fabio Fazio sono quelli delle grandi occasioni. A Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1 saliranno sul palco Laura Pausini di cui domani esce il nuovo album di inediti "...

Che tempo che fa : Laura Pausini ospite di Fabio Fazio : Anticipazioni Che tempo che fa: Fazio ospita Laura Pausini Domenica 18 marzo Laura Pausini sarà ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. È attesa per domani venerdì 16 marzo l’uscita di “Fatti sentire”, il nuovo album con 14 inediti della Pausini, anticipato dal singolo “Non è detto”, uscito il 26 gennaio scorso. Lo scorso febbraio, in ...

Fabio Fazio - collasso totale negli ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio Rai : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...

Fabio Fazio : "Ci vediamo a novembre ma non so se ci sono" : Futuro incerto in Rai per Fabio Fazio dopo le elezioni? Il conduttore di 'Che tempo che fa' scherza durante l'intervista a Luca Guadagnino. "Ci vediamo a novembre ma non so se ci sono", le parole di Fazio.Il regista Luca Guadagnino - reduce dalla notte degli Oscar dove il suo film, 'Chiamami col tuo nome', ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura non originale - questa sera è stato ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio su Rai ...

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa : la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi. Anche Fabio Fazio s'indigna - per finta - : Finita la par condicio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio , Luciana Littizzetto torna a parlare di politica. Sdraiata sulla scrivania, prima sfotte il conduttore: 'Ci stiamo riposizionando Fabio? Hai già chiesto il sussidio di cittadinanza come conduttore noioso? Stai diventando berlusconiano? Stai ...

Loretta Goggi/ Fabio Fazio mi ha censurato e pensare che l'ho scoperto io... (Ieri e Oggi) : Loretta Goggi questa sera sarà ospite di Ieri e Oggi, talk show in seconda serata condotto da Carlo Conti. Appuntamento alle 23.55 su Rai Tre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Che tempo che fa - puntata 11 marzo : Fabio Fazio chiama Al Bano : Al Bano ospite questa domenica da Fabio Fazio a Che tempo che fa Il conduttore Fabio Fazio tornerà questa domenica 11 marzo, come sempre a partire dalle 20:35 su Rai Uno, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Al fianco di Fazio ci saranno ancora una volta la comica piemontese Luciana Littizzetto e la showgirl svedese Filippa Lagerback, che accoglieranno con lui i numerosi ospiti della serata. Durante la prima parte della trasmissione, ...

Fabio Fazio - botto a Che tempo che fa : porta il 90enne Ciriaco De Mita : Ciriaco De Mita , uno dei più grandi esperti del proporzionale, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa - domenica 11 marzo alle 20.35 su Rai1 - per commentare i possibili scenari futuri dopo il ...

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

Fabio Fazio - Che tempo che fa senza politica : un botto clamoroso in termini di share - tutto merito di Donatella Versace? : Fabio Fazio in risalita. Su Raiuno Che tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 21.57 " ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 19.5% di share mentre Che tempo Che Fa " Il Tavolo " in onda dalle 21.01 alle ...

Che tempo che fa - Donatella Versace e Miriam Leone tra gli ospiti di Fabio Fazio : Per la prima volta Donatella Versace sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, domani, alle 20.35 su Rai1. Arriveranno poi Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy 'Metti la ...