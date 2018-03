Fabbiano all' esordio | Fognini al secondo turno Fuori Giorgi e Williams

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Fognini liquida Zeballos. Impresa Sonego! Salutano Berrettini e Fabbiano. Avanti Djokovic e Wawrinka : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

