F1 | Mondiale 2018 | tutti i debuttanti al via Charles Leclerc il predestinato che la

Giornata Mondiale dell'Acqua 2018 : le privatizzazioni prosciugano fonti e diritti : Lo faremo con ospiti del mondo della scienza e del diritto, e continueremo la serata con musica e interventi artistici. Guarda l'evento Facebook Nota: per ulteriori approfondimenti scarica il ...

F1 - Mondiale 2018 : i piloti in scadenza di contratto. Il mercato per il 2019 è già iniziato… : Il mercato non dorme mai, parafrasando il titolo del film Wall Street 2. In effetti è davvero così in Formula 1. Non è nemmeno cominciato il Mondiale 2018 che già si parla (a dire il vero lo si fa da tempo), delle possibili line-up del 2019. Per un motivo molto semplice: allo stato attuale delle cose, solo Sebastian Vettel e Max Verstappen hanno la certezza di mantenere il loro sedile per la prossima stagione (entrambi hanno un contratto fino ...

Maglie Mondiale 2018 : ritorno alle origini per Brasile e Germania. Vivacità Nigeria - eleganza Argentina (FOTO) : Maglie Mondiale 2018- Mancano pochi mesi al calcio d’inizio del Mondiale. Le Nazionali hanno reso noto il “nuovo look” in vista della manifestazione in terra Russa. ritorno alle origini per Brasile e Germania. Divise semplice con i colori classici. Il Brasile ripropone le linee del Mondiale 1994. La Germania riabbraccia il verde della seconda maglia […] L'articolo Maglie Mondiale 2018: ritorno alle origini per Brasile e ...

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...

Il trend del 2018 : orologeria Mondiale in crescita : L’orologeria mondiale è in fase di crescita. A certificare il momento positivo è il dato dell’export svizzero. Come noto infatti la

F1 - GP d'Australia - Il Mondiale 2018 inizia a Melbourne : Il tempo vola e il lungo inverno della Formula 1 è finalmente terminato. Siamo passati in fretta dalle presentazioni delle vetture fino a test invernali e oggi siamo pronti a raccontare le vicende della prima gara del campionato, che si terrà a Melbourne questo fine settimana. Il Mondiale di Formula 1 2018 inizia ufficialmente con lo spegnimento dei semafori del Gran Premio dAustralia.Cosa abbiamo imparato dai test. Gli otto giorni passati a ...

F1 - Mondiale 2018 : le 10 scuderie ai Raggi X. Tra ambizioni - speranze ed obiettivi : Manca pochissimo all’inizio del Mondiale 2018 di Formula 1. Sarà un’altra stagione entusiasmante, con la caccia al titolo costruttori della Mercedes e a quello piloti di Lewis Hamilton. Il calendario quest’anno prevede 21 GP, uno in più rispetto al 2017. Diamo quindi uno sguardo alle 10 scuderie che parteciperanno al prossimo Mondiale. MERCEDES È per forza di cose la squadra favorita anche quest’anno. Lo hanno dimostrato ...

F1 - Mondiale 2018 : le favorite al titolo. Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non ...

F1 - Mondiale 2018 : le favorite al titolo. Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Ci siamo. Il 25 marzo scatterà il semaforo vedere del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è ...

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull - qualcosa in più di una terza incomoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere. Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai ...

F1 - Mondiale 2018 : il regolamento delle qualifiche. Stesso format - cambia l’attribuzione delle penalità : Il 25 marzo con il classico GP d’Australia a Melbourne prenderà il via il Mondiale 2018 di Formula Uno. Le attese per questa stagione sono diverse. Come sempre, nei pochi giorni che ci separano dal primo semaforo verde del 2018, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Vetture che hanno subito meno trasformazioni rispetto all’anno scorso, rivoluzionario dal punto di vista aerodinamico. Il format delle qualifiche ...

Rugby femminile - il ranking Mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia conferma la settima piazza : La seconda vittoria consecutiva nel Sei Nazioni non soltanto consente all’Italia di guadagnare 3 decimi di punto, ma evita alle azzurre di perdere la settima posizione conquistata la scorsa settimana, confermando così la posizione più alta mai raggiunta dalla nostra selezione femminile nel ranking mondiale di Rugby. Ora bisogna guardare avanti: l’Australia dista 3.83 punti. La Francia conferma la terza piazza completando il Grand ...

Rugby - il ranking Mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia resta 14ma - fallito il sorpasso a Tonga : L’Italia resta al 14° posto nel ranking mondiale di Rugby dopo l’amara sconfitta nel finale contro la Scozia, che negli ultimi istanti ha negato la vittoria agli azzurri, i quali hanno fallito così il sorpasso a Tonga. All’inizio del torneo gli azzurri avevano 71.25 punti, ora 71.10, segno che il divario con le altre cinque Nazioni che compongono il torneo è ancora ampio. La sconfitta con gli scozzesi è costata all’Italia ...

F1 - Mondiale 2018 : nuove regole sulla durata dei motori. L’affidabilità sarà la chiave per arrivare al titolo : Nuovo Mondiale di Formula 1, nuove regole. Succede praticamente ogni anno e nel 2018 non sarà differente. La modifica principale al regolamento, oltre a quella più visibile legata all’introduzione dell’Halo, riguarda i motori. In questa stagione saranno solamente tre le power unit a disposizione di ogni singolo pilota. Un cambiamento non indifferente rispetto al 2017, quando le unità a disposizione erano quattro e, soprattutto, ...