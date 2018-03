F1 | GP Australia 2018 | Sebastian Vettel mette già le mani avanti per il primo round? La

GP d'Australia 2018 - il commento di Mara Sangiorgio da Melbourne : Sembra proprio non giocare il campione del mondo in carica, che dai test invernali continua a sostenere che a Melbourne le grandi sorprese potrebbero essere loro, Verstappen e Ricciardo , grazie al ...

F1 - GP Australia 2018 : prove libere. Programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale : Scatta il Mondiale di Formula 1. Primo appuntamento, Come oramai tradizione, in Australia. Sarà il primo episodio della sfida tra Mercedes e Ferrari, che riparte dopo la scorsa stagione. È ancora la Freccia d’Argento la macchina da battere ma la Rossa promette di fare passi avanti notevoli rispetto allo scorso campionato. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti, stando attenti però alla Red Bull, che “minaccia” seriamente ...

F1 - GP Australia 2018 – Lewis Hamilton : “Il mio obiettivo è quello di essere ancor più costante dell’anno scorso” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul britannico della Mercedes, Lewis ha subito chiarito il suo pensiero sul valore di essere in F1: “E’ un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “L’obiettivo è vincere con la Ferrari” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul teutonico della Rossa, il 4 volte iridato ha subito chiarito il suo pensiero sul duello Mercedes-Ferrari, tanto atteso quest’anno: “Giusto considerare la Mercedes ...

F1 - GP Australia 2018 – Daniel Ricciardo : “Credo possa essere la nostra gara. Spero di poter salire sul podio” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. C’era anche Daniel Ricciardo, padrone di casa a Melbourne, attesissimo con la sua Red Bull dopo i positivi test invernali. Impressione confermata dall’Australiano “La preparazione è andata bene e credo possa essere il nostro GP. Siamo tra i primi tre team che guideranno il gruppo con Mercedes e Ferrari. Speriamo di poter ...

F1 - GP d'Australia - Il Mondiale 2018 inizia a Melbourne : Il tempo vola e il lungo inverno della Formula 1 è finalmente terminato. Siamo passati in fretta dalle presentazioni delle vetture fino a test invernali e oggi siamo pronti a raccontare le vicende della prima gara del campionato, che si terrà a Melbourne questo fine settimana. Il Mondiale di Formula 1 2018 inizia ufficialmente con lo spegnimento dei semafori del Gran Premio dAustralia.Cosa abbiamo imparato dai test. Gli otto giorni passati a ...

F1 - GP Australia 2018 : come e su che canale vederlo in tv? Il palinsesto e gli orari del fine settimane - tra dirette e differite : Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno ...

F1 - GP Australia 2018 : i set di gomme scelti per Melbourne. Mercedes aggressiva - Ferrari e Red Bull più ‘soft’ : L’inizio del Mondiale 2018 di F1 è sempre più prossimo ed i team si stanno preparando al meglio per l’appuntamento di Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino Australiano (25 marzo) andrà in scena il primo spettacolo del Circus e le attese, come al solito, sono molte. Sarà ancora una volta un duello tutto Mercedes-Ferrari o la Red Bull saprà inserirsi? Se lo chiedono in tanti. Di sicuro le prestazioni delle vetture saranno ...

Orari Formula 1 Australia 2018 : a che ora la differita su Tv8 Video : Manca meno di una settimana al Gran Premio di #Formula 1 Australia 2018, prima gara del Mondiale di quest'anno. A re gli Orari della differita su TV8 sia della corsa di domenica sia delle qualifiche del sabato, in calendario nel weekend del 24 e 25 marzo. Dopo aver mandato in archivio il Motogp Qatar 2018 [Video], è tempo di pensare alla F1. Anche quest'anno, si rinnova la sfida tra #Mercedes e #Ferrari. Nella passata stagione, la vittoria del ...

F1 - Gran Premio di Australia 2018 : Anteprima e Orari del Weekend : Orari Venerdì 23 Marzo Libere 1: 2:00-3:30 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 6:00-7:30 , Sky Sport F1 HD, Sabato 24 Marzo Libere 3: 4:00-5:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 7:00 , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 19:00 su TV8 Domenica 25 Marzo Gara: 7:10 58giri 307,574km , Sky Sport F1 HD, Differita Integrale alle 21:00 su TV8 * tutti ...

Formula 1 - GP Australia 2018 : Feder1ca #aroundtheworld - il blog di Federica Masolin : Sarà tempo di cronaca pura, e noi, io, proverò a farla anche da qui. Proverò a farvi vivere dal mio diario quello che difficilmente potrete vedere altrove. Valigie pronte. Malpensa. Terminal 1. Si ...

F1 - GP Australia 2018 : i precedenti della Ferrari a Melbourne. Otto trionfi per il Cavallino Rampante : Sono 78 in totale le vittorie della Ferrari nel GP d’Australia di F1 da quando, nel 1985, l’appuntamento Australiano è entrato a far parte del calendario mondiale. La prima vittoria del Cavallino Rampante, quando il circuito era ancora quello di Adelaide, fu firmata da Gerhard Berger, autore anche della pole. Una gara dominata dall’austriaco frutto di una Rossa in grande spolvero sul cittadino “aussie”. Arrivò una ...

F1 - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Novità rispetto al passato con i “10 minuti”. Il calendario completo : Nel weekend del 23-24 marzo si disputerà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La stagione dei motori inizia come da tradizione sul tracciato semicittadino di Melbourne e lo spettacolo è garantito: dall’altra parte del Pianeta, nel primo fine settimana di primavera (nel nostro emisfero), riparte il campionato della categoria più importante. I bolidi si stanno per accendere, si preannuncia una grande ...