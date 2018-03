Eurolega - Milano ospita il Valencia : ROMA - Secondo e ultimo appuntamento settimanale in Eurolega per l'Armani Exchange Milano che, dopo la sconfitta di misura a Kaunas , ospiterà al PalaDesio il Valencia Basket , palla a due alle 20.45 ...

Eurolega : Zalgiris Kaunas-Milano 77-65 : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Comincia con un ko l'ultimo doppio impegno dell'Eurolega per l'Armani Milano. L'Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dei lituani dello Zalgiris Kaunas. Una partita in ...

Eurolega - Milano sconfitta in Lituania dallo Zalgiris. In Eurocup Reggio ko a Krasnodar : E' un'Europa dell'est dal sapore amaro quella dalla quale tornano le due squadre italiane impegnate nelle coppe. Milano non riesce in Lituania a dare continuità al suo momento positivo subendo lo ...

Basket - Eurolega : Gudaitis non basta - Milano cade a Kaunas : Nel 27° turno di Eurolega, Milano regge tre quarti prima di cedere allo Zalgiris, trascinato da uno scatenato Aaron White, autore del break decisivo in avvio di quarto periodo. L'AX ha avuto uno ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

Basket - Eurolega : Milano sfida lo Zalgiris. Pianigiani ritrova Theodore : ZALGIRIS-Milano , SEGUI QUI IL LIVE, Va verso l'ultima discesa la logorante Eurolega di Milano. Quattro giornate alla fine e ultima settimana col doppio turno. L'Olimpia sale oggi a Kaunas , ore 19, ...

Eurolega - Milano nella tana dello Zalgiris : ROMA - Giusto il tempo di recuperare le forze dopo la vittoria ottenuta in campionato contro Trento e per Milano è già l'ora di tornare in campo per la penultima trasferta stagionale di coppa che ...

Basket - Eurolega : alle 19 Milano sfida lo Zalgiris. Pianigiani ritrova Theodore : Va verso l'ultima discesa la logorante Eurolega di Milano. Quattro giornate alla fine e ultima settimana col doppio turno. L'Olimpia sale oggi a Kaunas , ore 19, diretta Eurosport Player, , nella casa ...

