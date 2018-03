Ercolano - Insieme per l' acqua | come risparmiare risorsa

Riscoprire l’antica Stabiae distrutta dal Vesuvio insieme a Pompei ed Ercolano : Caupona sostiene la ricerca archeologica : L’archeo-ristorante Caupona sostiene la ricerca archeologica in favore dell’antica Stabiae, con l’obiettivo di realizzare la mappatura computerizzata completa della città distrutta insieme a Pompei e ad Ercolano dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. Proprio questo, infatti, sarà il tema centrale di “Felix Stabiae”, la serata-evento in programma venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 19:00, presso il ristorante Caupona (a Pompei, in via Masseria Curato) ...