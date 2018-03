Epic Games ha sviluppato la modalità Battle Royale di Fortnite in appena due mesi

Epic Games protagonista alla GDC 2018 con l'impressionante tech demo Siren : Gli sviluppatori di tutto il mondo stanno mostrando le nuove tecnologie alla Game Developers Conference di San Francisco, ed Epic Games si è appena ritagliata un posto da protagonista nel proprio panel, mostrando una tecnologia veramente impressionante.Come riporta Venturebeat, la compagnia, insieme a CubicMotiion, 3Lateral, Tencent e Vicon, ha presentato in occasione dell'importante manifestazione la demo "Siren", che ci ha permesso di ammirare ...

Hackerati account Fortnite - centinaia di dollari prelevati : interviene Epic Games : Un successo assolutamente dilagante quello che sta coinvolgendo Fortnite, titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che sostanzialmente offre ai giocatori due facce di una stessa medaglia, con una modalità di gioco cooperativa che si alterna a quella competitiva (gratuita) che in sostanza ha fatto la fortuna del gioco. Un aspetto, quello Battle Royale, che ha consentito di raggiungere cifre assolutamente inimmaginabili all'inizio – oltre ...

PUBG come Fortnite - le novità per il 2018 emulano il gioco di Epic Games? : Una lotta a distanza che sembra non conoscere limiti quella che sta avendo luogo tra PUBG e Fortnite, fortunati esponenti del genere Battle Royale che stanno inconfutabilmente monopolizzando le attenzioni dei videogiocatori di mezzo mondo e più. Una lotta ovviamente che si combatte a suon di numeri, con il primo che ha superato abbondantemente la soglia dei trenta milioni di giocatori attivi, mentre Fortnite sotto questo profilo si trova in ...

Fortnite non conta le vittorie e altri problemi : cosa sta facendo Epic Games per risolvere : Fortnite continua ad avere un grande successo, soprattutto dopo l'avvio della Stagione 3 cominciata qualche giorno fa e che continuerà fino al 30 aprile 2018. Ma è innegabile che soffre ancora di tantissimi problemi: il primo, anche piuttosto grave, è che il gioco da qualche giorno ha smesso di contare le vittorie. Per fortuna nella giornata di ieri è stato risolto, ma il problema rimane: tutti i risultati per giorni non sono stati conteggiati, ...

Epic Games stringe una partnership con Mail.Ru per finanziare gli studi di sviluppo indipendenti : Epic Games ha recentemente concluso un accordo con la sezione Games Ventures del colosso russo delle telecomunicazioni Mail.Ru, per supportare e finanziare i team di sviluppo indipendenti impegnati nella realizzazione di videogiochi indie.Come riporta Games Industry, la divisione specializzata in investimenti di Mail.Ru si occuperà di offrire un supporto continuato e un sostanzioso finanziamento agli studi selezionati, che riceveranno inoltre ...

Epic Games : dopo la chiusura di Paragon gli sforzi si concentreranno su Fortnite : Fortnite è sicuramente un titolo che può contare su una vasta base di giocatori e, proprio questo enorme successo, ha decretato la fine di Paragon: poco tempo fa Epic Games ha comunicato la decisione di chiudere i battenti il prossimo 26 aprile.Non una buona notizia per i fan di Paragon, tuttavia, come segnala DSOGaming, con la chiusura del MOBA gli sforzi degli sviluppatori si concentreranno sull'apprezzato Fortnite:"Vogliamo assicurarvi che ...

Epic Games : Paragon chiuderà i battenti dopo il travolgente successo di Fortnite : Molti giocatori temevano che il successo di Fortnite avrebbe intaccato Paragon, l'altro pargolo di Epic Games, ed effettivamente così è stato.Come riporta Kotaku, pare proprio che Epic chiuderà i battenti di Paragon il 26 aprile, offrendo rimborsi completi a tutti coloro i quali hanno acquistato il gioco."Apprezziamo davvero tutto ciò che avete fatto per Paragon. Abbiamo ricevuto molte idee appassionate su che strada intraprendere per il gioco, ...

Epic Games potrebbe portare Fortnite anche su Nintendo Switch : Mentre Fortnite Battle Royale continua a macinare grandi numeri con più di 40 milioni di giocatori impegnati nell'apprezzato titolo, ecco che arriva un'interessante notizia che riguarda una possibile versione per Nintendo Switch.Infatti, stando a quanto riportato da Nintendolife, Epic Games sarebbe molto interessata a portare il suo gioco sulla console ibrida di Nintendo, come conferma il creative director Donald Mustard su Twitter, in risposta ...

Epic Games annuncia l'acquisizione di Cloudgine : Il celebre studio Epic Games allarga i propri orizzonti e si espande con l'acquisizione di Cloudgine, una mossa che rende chiare le nuove strategie della compagnia, ovvero investire nel cloud.Come segnala Gamesindustry, Epic Games ha da poco confermato l'acquisizione dello studio con sede ad Edimburgo, in Scozia. Ecco le parole di Dana Cowley:"Fin dalla sua nascita, la ricerca e lo sviluppo di Cloudgine sono stati basati sul motore Unreal Engine ...