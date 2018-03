Emma live a Tokyo

Emma a RADIO ITALIA LIVE. Scopri il duetto dei suoi sogni : ... giovedì 15 marzo, Emma sarà protagonista di RADIO ITALIA LIVE , il programma dedicato alla musica dal vivo che andrà in onda a partire dalle 2 1 .10 su RADIO ITALIA, RADIO ITALIA Tv e in streaming ...

Emma Marrone a RadioItaliaLive : «Il mio sogno? Un duetto con Vasco» : Quando a gennaio è uscito il suo nuovo album Essere Qui, Emma si è detta una donna nuova, forte di una nuova dimensione. «Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di “paranoie”, ma ora ho trovato il mio equilibrio», ha più volte dichiarato in questi mesi. Reduce da un lungo tour instore che l’ha portata a incontrare i fan e firmare copie del disco dal Nord al Sud Italia, la cantante salentina ...

Emma Marrone in concerto a Radio2 Live : Emma a 'Radio2 Live' sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2. Spettacolo EFFETTO DOMINO,...

Emma - a maggio il live a Torino di "Essere Qui" : Con l'inizio del nuovo anno Emma Marrone ha annunciato la pubblicazione del suo sesto album di inediti, Essere Qui . Da venerdì prossimo, 2 marzo, sarà possibile ascoltare in radio il nuovo singolo '...

Al voto con Huffpost Live. Diretta dalle 12 con Emma Bonino : In Diretta su Huffington Post Emma Bonino, candidata e leader di + Europa intervistata negli studi da Pietro Salvatori e Angela Mauro, giornalisti politici di Huffington Post. I temi sul tavolo saranno tanti: dalla possibilità di + Europa di superare il fatidico quorum del 3%, alla possibilità per Emma Bonino di essere chiamata in causa per la presidenza del Senato. I rapporti con il Pd, la possibilità di appoggiare un ...

Governo - immigrazione - Europa e diritti : intervista a Emma Bonino ad HuffPost Live alle 12 : Futuro Governo, sicurezza e immigrazione, Europa e diritti: questi alcuni dei temi dell'intervista, a cura di Pietro Salvatori e Angela Mauro, ad Emma Bonino, leader di +Europa, negli studi di HuffPost Live a partire dalle 12.

Come partecipare al concerto di Emma a Radio Italia Live l’8 marzo : tutti i dettagli : Vuoi partecipare al concerto di Emma a Radio Italia Live dell'8 marzo? Se il tuo desiderio è quello di vedere dal vivo la tua artista preferita, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e apprendere Come ottenere due accrediti per prendere parte all'evento speciale che avrà luogo al Verti Music Place dell'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Per provare a vincere due inviti dovrai semplicemente accedere ...