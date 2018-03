Emma in concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour per Essere qui | tutti i dettagli

Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum : Vuoi vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio? Se hai in mente di partecipare al concerto dell'artista al Nelson Mandela Forum, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e partecipare al concorso indetto da La Repubblica, con il quale si mettono in palio 10 biglietti per lo spettacolo che l'artista salentina terrà nel capoluogo toscano il 23 Maggio prossimo. L'artista sarà ospite della redazione ...

Emma a Radio2 in diretta il 9 marzo in streaming e radio : come seguire il concerto : Emma a radio2 sarà in diretta per un appuntamento imperdibile all'interno della Sala B di Via Asiago. L'artista sarà protagonista del prossimo Live trasmesso dall'emittente radiofonica, tappa utile per la presentazione di Essere qui, suo ultimo album di inediti rilasciato per Universal Music il 26 gennaio scorso. Il concerto sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali dedicati a radio2, oltre a essere trasmesso in radio sulle ...

Ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...