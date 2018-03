Emergenza neve | disagi sulle strade per la caduta degli alberi

Maltempo Basilicata - Emergenza neve gennaio 2017 : operativo il piano di interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Neve - gelo e frane : l'Emilia-Romagna chiede lo stato d'Emergenza : BOLOGNA - La Regione Emilia-Romagna ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale per le nevicate e l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, che hanno colpito soprattutto le aree appenniniche. ...

Neve - la Giunta regionale ha deciso di chiedere lo stato di Emergenza nazionale : La Giunta regionale ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale a seguito delle abbondanti e prolungate nevicate, soprattutto nelle aree appenniniche, e dell'ondata di maltempo che ha colpito ...

Milano sotto la neve : foto e video Big snow/ Niente Emergenza - sui social : “Forse Virginia Raggi non ci crede” : Milano sotto la neve: foto e video di Big snow. Città imbiancata, ma Niente emergenza e i social si scatenano: “Forse Virginia Raggi non ci crede...”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Milano si risveglia con la neve - attivato piano di Emergenza : Milano, 1 mar. , askanews, Il Nord Italia nella morsa del maltempo. neve a Milano, Bologna, Genova e Firenze. Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria e Campania ...

La neve a Milano - ma non c'è nessuna Emergenza : Milano , askanews, - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La ...

Stop ai treni per l'allerta neve : piano Emergenza "grave" al Centro-Nord : Alla luce dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile che prevede neve e ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto...

Maltempo : l’aeroporto di Bergamo predispone il Piano Emergenza Neve : Scatta questa notte all’Aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) il Piano Emergenza Neve predisposto per far fronte all’arrivo della nuova perturbazione che nelle prossime 48 ore porterà la neve al Nord. Oltre al trattamento delle superfici di volo, dei piazzali e delle aree di movimento degli aeromobili e dei mezzi di servizio aeroportuali, saranno impiegati a pieno regime tutti i mezzi di de-icing e il relativo personale per le ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - Emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di Emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

