Ellen Pompeo su Sarah Drew e Jessica Capshaw | “L’addio a Grey’s Anatomy non dipende dal

Tommy O’Brien è il giovane Alex Karev in Grey’s Anatomy 14×15 - episodio diretto da Ellen Pompeo : Si intitola Old Scars, Future Hearts l'episodio che vedrà protagonista Alex Karev in Grey's Anatomy 14x15, trasmesso negli Stati Uniti il ??15 marzo. Ellen Pompeo torna alla regia del medical drama di cui è protagonista per la seconda volta, dopo il debutto nella passata stagione col drammatico episodio sulla morte della madre di Maggie. Anche stavolta ci sarà grande pathos da trasmettere attraverso la macchina da presa, visto che Meredith ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro i fan infuriati dopo il licenziamento di Jessica Capshaw e Sarah Drew : dopo che Ellen Pompeo di Grey's Anatomy è stata tirata in ballo nella polemica intorno all'annunciata uscita di scena delle due colleghe Jessica Capshaw e Sarah Drew, prevista per il termine della stagione, non si placa l'ira dei seguaci del medical drama di Shonda Rhimes, alle prese con l'ennesima perdita di membri storici del cast. La protagonista della serie era stata individuata come causa scatenante del licenziamento di Jessica Capshaw e ...

Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey’s Anatomy per lo stipendio di Ellen Pompeo? La replica alle accuse : La notizia di Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey's Anatomy ha generato sconforto nel pubblico storico della serie tv, affezionato ai due volti entrati a far parte, rispettivamente, dalla quinta e sesta stagione del medical drama di ABC e ora destinati ad uscire di scena al termine della quattordicesima, non è ancora chiaro in che modo. Dopo l'annuncio di Shonda Rhimes che diceva addio alle due attrici ringraziandole per il lavoro ...

Jesse Williams regista di Grey’s Anatomy 14 - l’annuncio di Ellen Pompeo in una foto : svelato il titolo dell’episodio : Anche Jesse Williams regista di Grey's Anatomy 14: si arricchisce il novero degli attori del medical drama di Shonda Rhimes che dopo tanti anni di militanza davanti alla macchina da presa passano dall'altro lato dell'obiettivo per mettersi alla prova nel ruolo di registi. Lo scorso anno era toccato alla protagonista Ellen Pompeo, ormai Iconica interprete di Meredith Grey da quattordici stagioni, debuttare alla regia di un episodio molto ...

Jaina Lee Ortiz in Station 19 coi consigli di Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy : “Tra Andy e Meredith sorellanza istantanea” : Il ruolo da protagonista di Jaina Lee Ortiz in Station 19 è stato presentato nel crossover della nuova serie ABC con Grey's Anatomy, di cui la nuova scommessa di casa ShondaLand rappresenta uno spin-off. La stazione 19 dei pompieri di Seattle è la location in cui si svolge la trama dell'omonima serie nata da una costola del longevo medical drama, che farà il suo debutto ufficiale giovedì 22 marzo: la fittizia Station 19 è a soli tre isolati ...

In Grey’s Anatomy 14 torna il fantasma di Ellis Grey - svelata la trama dell’episodio 14×15 diretto da Ellen Pompeo : Dopo averla già rivista nella visione di Meredith nel 300° episodio mentre applaudiva l'Harper Avery conquistato dalla figlia, Ellis Grey torna al centro di Grey's Anatomy 14 grazie ad una new entry molto attesa. ABC ha svelato la trama dell'episodio 14x15 del medical drama, dal titolo Old Scars, Future Hearts, in onda negli Stati Uniti il 15 marzo. Tra le guest star del quindicesimo episodio di questa stagione c'è Rachel Ticotin, che ...

Grey's Anatomy 15 e 16 : Ellen Pompeo ci sarà : Ellen Pompeo, la famosissima Meredith Grey in Grey's Anatomy, ha rinnovato il suo contratto legandosi al Medical Drama più famoso d'America per altre due stagioni: la 15 e la 16. Un contratto d'oro per Ellen Pompeo I termini del contratto offrono condizioni molto vantaggiose per l'attrice. Si parla di una cifra che si aggira sui 575.000 dollari per episodio. Considerando le consuete 24 puntate stagionali, la nostra Meredith non patirà di certo ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy ha rivelato quanto guadagna per spronare le donne (video) : “I miei 20 milioni per la parità” : Ha fatto molto discutere la recente intervista con cui Ellen Pompeo di Grey's Anatomy ha rivelato i suoi guadagni milionari a The Hollywood Reporter, tanto per i toni autocelebrativi usati dall'attrice quanto per una questione di merito (20 milioni l'anno per l'interprete di Meredith Grey sono una cifra congrua?). La rivista le ha dedicato la copertina titolando "Come sono diventata la donna da 20 milioni di dollari della tv": con il suo ...

Ellen Pompeo racconta la sua Meredith in Grey’s Anatomy - dalla chimica con Patrick Dempsey e Sandra Oh al finale alla Sopranos : Dopo essere stata celebrata da The Hollywood Reporter come l'attrice più pagata della tv, Ellen Pompeo ha fornito qualche dettaglio in più sul futuro di Grey's Anatomy e sul suo personaggio in un'intervista a TvInsider. L'attrice è ormai da tredici anni il volto di Meredith Grey, prima specializzanda di talento e tormentata ora brillante chirurgo premiato con l'Harper Avery, nel medical drama che si appresta a diventare il più longevo della ...

Ellen Pompeo : "Patrick Dempsey? Per colpa sua non mi aumentavano lo stipendio" : Ellen Pompeo, meglio conosciuta come Meredith Grey, è stata definita come una delle attrici più pagate del piccolo schermo, ma l'importante cachet se l'è dovuto guadagnare e il percorso è stato tutto in salita. In una recente intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Ad un certo punto ho chiesto 5mila dollari più di Patrick Dempsey, perché lo show si chiama Grey's Anatomy e io sono ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Usavano Patrick Dempsey per non aumentarmi il compenso’ : Verso la fine del 2017 Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey’s Anatomy, ha firmato un nuovo accordo con la ABC che la renderà la più ricca tra le attrici tv drammatiche. Il patto copre la stagione in corso di Grey’s Anatomy e una 15esima e 16esima stagione (anche se queste ultime due non sono state formalmente ordinate, ma Shonda Rhimes ha affermato: “Lo show andrà avanti fino a quando Ellen vorrà farlo“). Il nuovo contratto ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo senza filtri su Patrick Dempsey : ROMA – È la star di Grey’s Anatomy e senza di lei non ci sarebbe lo show. Oggi più che mai. Ellen Pompeo sarà Meredith Grey per altri due anni. L’attrice ha firmato un contratto con Abc che la impegna sul set per altre due stagioni. La 48enne diventa una delle attrici più pagate della televisione […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo senza filtri su Patrick Dempsey sembra essere il primo su NewsGo.

Ellen Pompeo : la più pagata in una serie drammatica : Meredith Grey le ha portato il successo, i riconoscimenti e milioni di fan in tutto il mondo. Ma ora Ellen Pompeo ha raggiunto un altro traguardo grazie al suo alter ego in Grey’s Anatomy: è diventata l’attrice più pagata al mondo in una serie Tv drammatica. LEGGI ANCHEEllen Pompeo: i best look della star di Grey's Anatomy La protagonista del medical drama di Shonda Rhimes ha rinnovato il contratto con la rete americana Abc per altre ...

Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo firma per altre due stagioni e si prepara al nuovo spin off della serie : Ellen Pompeo Per Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy continua. L’attrice americana, caso ormai abbastanza raro nella storia delle serie tv, si è legata a doppio filo al personaggio di Meredith Grey, tanto da firmare per altre due stagioni: la serie di Shonda Rhimes proseguirà dunque almeno per una quindicesima e per una sedicesima annata, mentre è pronto al debutto anche un nuovo spin off. Grey’s Anatomy: pronto uno spin off sui ...