Elezioni | Marescotti vs Migliore | “Pd deve cambiare idea su accordo con M5s Tu poi sei

Elezioni - Marescotti vs Migliore : “Sono di sinistra - ho votato M5s per rovesciare il tavolo. Voi del Pd andate via - per favore” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Gennaro Migliore, e l’attore Ivano Marescotti, balzato agli onori delle cronache politiche per aver pubblicamente dichiarato il suo voto al M5S. L’artista spiega: “Non è che il mio cuore batte a sinistra. Io sono un uomo di sinistra e come tale, avendo visto il deserto nella sinistra e il fallimento totale del Pd e di Liberi e Uguali, ho dichiarato di ...