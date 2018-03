Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato | Trattative ancora in alto mare

Elezioni politiche - Rapani - FDL - : «scandaloso il valzer dei seggi» : di Redazione Crotone24news.it Il coordinatore regionale della Calabria di FDI rompe il silenzio e attacca la legge elettorale. «Ho voluto attendere fino alla fine, anche se probabilmente ancora la ...

Campania - Elezioni amministrative : ecco l'elenco dei comuni chiamati al voto : Un nuovo banco di prova per misurare il livello di partecipazione politica dopo le elezioni del 4 marzo. In Campania si voterà in diciotto comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 ...

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le Elezioni europee' - Nuovo crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

L’ombra dei brogli sulle Elezioni russe : pioggia di video di scrutatori che votano più volte : Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Russia con oltre il 76% dei voti. Un risultato scontato su cui però aleggia L’ombra dei brogli. In molti seggi, le telecamere interne mostrano come gli scrutatori inseriscano diverse schede nell'urna. Altri casi riguardano voti multipli o intimidazioni a studenti e lavoratori per obbligarli recarsi a votare.Continua a leggere

Sky rilegge le ultime Elezioni con lo sguardo dei digital strategist e dei social media : La sinistra ha vinto, la sinistra ha perso. Il Movimento 5 Stelle ha vinto, il Movimento 5 Stelle ha perso. Il Centrodestra ha vinto, il Centrodestra ha perso. Chi è rimasto sotto...

Alla conta dei consensi in vista delle Elezioni : La politica è assente e, al momento, non ci sono alternative di fronte alle ipotesi del Pd e del ritorno di Reggiani. Bisogna superare lo spirito di contrapposizione per poter dare risposte al paese. ...

I rappresentanti dei comuni di Formia e Cisterna non potranno votare alle Elezioni del presidente della provincia : Stanno sconfessando loro stesse; da un lato denunciano l'allontanamento dalla politica da parte dei cittadini, poi sono complici di iniziative politiche che favoriscono questo 'rigetto'. Queste liste ...

Ora è bagarre - poi ci saranno nuove Elezioni e il M5S sarà uno dei due poli : ... neo-comunista e neo-fascista, che si sono contrapposti dal dopoguerra ad oggi, ma hanno assimilato l'ala destra e l'ala sinistra della DC, il partito società che ha dominato la vita politica della "...

Elezioni Cuba - il canto del cigno di un regime alla soglia dei 60 anni : Domenica 11 marzo l’isola ha vissuto la seconda tornata di un percorso elettorale che ha coinvolto otto milioni di Cubani. Si completerà il 19 aprile con l’elezione del successore di Raúl Castro. Gli interrogativi di questi giorni non intaccano la realtà di un paese sfinito, che tuttavia non si dà per vinto. Le prospettive di cambiamento potrebbero realizzarsi ancora “in famiglia”. Assemblea Nazionale Un meccanismo complicato, che prima ha ...

Elezioni - i direttori dei quotidiani a confronto : 'Soffia vento di protesta' : Cinque direttori di alcuni tra i più importanti quotidiani italiani hanno analizzato il 'terremoto' politico seguito alle Elezioni dello scorso 4 marzo, nel corso di un dibattito nella giornata ...

Elezioni - Salvini : “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” : “Al primo Consiglio dei ministri, se ne avremo l’occasione, punteremo a cancellare le sette accise sulle benzina perché, pare, che la guerra con l’Etiopia sia finita”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Elezioni, Salvini: “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni politiche - analisi e flussi dei voti della galassia a sinistra del PD Video : Fra le numerosissime analisi riguardanti i risultati delle #Elezioni politiche del 4 marzo, è interessante dare un'occhiata a che cosa avviene in quell'area politica che si colloca alla #sinistra del #Pd che esce fortemente ridimensionata da questo voto. A sinistra del PD circa 1,6 milioni di voti: ecco dati e flussi Un mondo vasto sul piano delle sigle in campo, ma evidentemente oggi con scarso to elettorale. Partendo da un dato puramente ...