Ela Weber “Soffrivo di depressione” Il dramma dell’ex sellerona raccontato a La Vita in

Ela Weber parla della depressione e della vita lontano dalla Tv : Ela Weber si racconta a La vita in diretta: “Soffrivo di depressione” La ricorderanno tutti con il mitico nome di ‘Sellerona’ (coniato per l’occasione da Paolo Bonolis), Ela Weber, showgirl tedesca che ha trovato fortuna in Italia con Tira e Molla. Ma che fine ha fatto Ela Weber dopo il successo travolgente? Com’è successo per molti altri suoi colleghi, una volta che le luci dei riflettori si spengono, ...