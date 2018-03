Effetto dazi USA sulle Borse europee

Effetto dazi sulle commodity : acciaio e alluminio vanno giù. Ed è solo l'inizio : Metalli più cari negli Stati Uniti, prezzi sotto pressione nel resto del mondo. Sui mercati delle materie prime è stata questa la prima reazione ai dazi di Donald Trump su acciaio e alluminio . Ma la storia probabilmente non finisce qui. La decisione

Effetto dazi sulle commodity : acciaio e alluminio vanno giù. Ed è solo l’inizio : Metalli più cari negli Stati Uniti, prezzi sotto pressione nel resto del mondo. Sui mercati delle materie prime è stata questa la prima reazione ai dazi di Donald Trump su acciaio e alluminio . Ma la storia probabilmente non finisce qui. La decisione della Casa Bianca ha innescato dinamiche complesse, che ancora non sono del tutto prevedibili, ma che potrebbero provocare un impatto molto più esteso di quello che stiamo osservand...

Guerra dei dazi - per l'Italia in gioco oltre 650 milioni. Ma il rischio è l'Effetto domino : Un'offensiva protezionistica che nelle intenzioni- o quanto meno nelle dichiarazioni - dovrebbe colpire la Cina, ma in realtà farà più male ad altri Paesi, dai vicini Canada e Messico all'Europa. ...