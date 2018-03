Effetto Burian bis | torna la neve sul Vesuvio

“Effetto Burian” in Italia : oggi il picco del gelo : Il freddo non cala, anzi: è previsto proprio per oggi il picco del gelo siberiano, con minime di -6/7 gradi in pianura. Ieri a Livigno (Sondrio), la colonnina del mercurio si è mantenuta fra i -30 e i -32 gradi. Poco più “caldo” a Santa Caterina Valfurva con la minima a -24. A Madesimo -18 gradi. L’effetto Burian comincerà a diminuire da domani...