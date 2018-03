Ecco perché le coppie normali smettono di fare sesso Le principali ragioni sono 5 ma

“Ecco perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e Domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - Ecco perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Fedez & Ferragni : Ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papà Fedez, la coppia più chiacchierata ma anche più seguita di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il ...

Ecco quali sono - e perché - le 10 mete più apprezzate al mondo : ... così come sull'interesse dei viaggiatori verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste localià Per quanto riguarda la Top 10 delle destinazioni più amate al mondo , Roma si classifica al terzo ...

Radio 105 - Marco Galli assente : Ecco perché : Radioblog - Da qualche settimana i Radioascoltatori della fascia 7-10 di mattina hanno dovuto fare i conti con la pesante assenza di Marco Galli. Non uno speaker qualunque. Il conduttore del morning show Tutto esaurito è il "capitano" del programma Radiofonico più ascoltato in Italia e trasmesso dal 2002 sulle frequenze di Radio 105. "Buongiorno capitano", "A colaaazioneee", "Avanti avanti, c'è posto" sono frasi ricorrenti che in queste ...

Benedetta Parodi : Ecco perché non lascia Domenica In : Benedetta Parodi, la verità: ecco perché non lascia Domica In Sull’addio di Benedetta Parodi a Domenica In (così come il suo ruolo accanto alla sorella Cristina Parodi) tanto si è detto e scritto nelle ultime settimane. Molti giornali e siti di informazione, inoltre, avevano riportato la notizia secondo cui la Parodi sarebbe stata pronta a […] L'articolo Benedetta Parodi: ecco perché non lascia Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Agopuntura con le api - Ecco cos’è l’apipuntura e perché gli scienziati la sconsigliano : (Foto: Barcroft Media/Getty Images) Trattamenti estetici a base di veleno d’api, ma anche rimedi per una lunghissima lista di patologie che vanno dai reumatismi al cancro: è questa, in estrema sintesi, la promessa della cosiddetta apipuntura, una pratica che consiste nel farsi pungere volontariamente e regolarmente dalle api da miele. Il pretesto per parlarne è la notizia rilanciata anche dal Corriere: da pochi giorni è emerso che ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori - è nato Leone/ Ecco perché si chiama così e le prime polemiche social : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori: è nato il piccolo Leone Lucia Ferragni, Ecco i primi scatti social della coppia e la polemica anche da volti famosi dello spettacolo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:31:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi : la scelta non è scontata - Ecco perchè (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Liam Payne e Cheryl Cole in crisi - Ecco perché : Liam Payne, ventiquattro anni e Cheryl Cole di trentaquattro anni si erano incontrati per la prima volta quando nel lontano 2008 il giovanissimo cantante si era presentato da solista alle audizioni per X Factor, in cui lei era il giudice. Ha poi riprovato nel 2010 diventando membro della boy band One Direction. I due hanno iniziato ad uscire insieme nel 2015 e nel 2017 ha accolto il loro unico figlio di nome Bear. Quest'anno Liam Payne debutterà ...

Francesco Gabbani - nuovo look senza baffi/ Foto - “Ecco perché li ho tagliati” : è irriconoscibile : Francesco Gabbani, nuovo look senza baffi, Foto, “Ecco perché li ho tagliati”: è irriconoscibile. Il vincitore dell’edizione di Sanremo 2017, ha mostrato il suo nuovo look su Instagram(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Lettera Ratzinger - Ecco perché monsignor Viganò si è dimesso : È la vigilia dell'anniversario del quinto anno di pontificato di Francesco e il testo inizia con due frasi di Ratzinger che fanno il giro del mondo: «Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e ...

Al bando l’eccellenza! Ecco perché non abbiamo bisogno di altri Mozart : Chi non conosce i nomi di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Igor’ Stravinskij? Autori di opere immortali, eseguite nei teatri e nelle sale da concerto del mondo intero. A questa manciata di musicisti “eccellenti” ne potremmo aggiungere ancora una lista abbondante: ma dal Seicento al Novecento – dunque sull’arco di quattro secoli – non supereremmo forse i 100 o i ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma Galgani. Ecco perché : ROMA - Colpo di scena a Uomini e Donne . Nel corso della puntata del trono over, Tina Cipollar i perde le staffe con Gemma Galgani e le lancia una torta in faccia ... Tina Cipollari, spogliarello a ...