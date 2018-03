Ecco chi sono i parlamentari eletti in Lombardia

Avete sempre sonno - ma la notte dormite male? Ecco con chi dovete prendervela (parola di neurologo) : La primavera è la stagione del risveglio. Eppure noi ci sentiamo più stanchi. Non è raro, infatti, in concomitanza con il cambio di stagione, avvertire un senso di affaticamento e di indebolimento. Sentiamo il bisogno di dormire di più, ma fatichiamo ad addormentarci e non riposiamo bene. Perché accade tutto questo? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ...

Calciomercato Roma - Monchi svela : “Ecco il mio sogno per la prossima stagione” : “Dopo il sorteggio ho pensato che non siamo stati fortunati, ma subito dopo ci siamo concentrati su come preparare questa doppia sfida per ottenere qualcosa che quasi nessuno puo’ immaginare”. Sono queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, in un’intervista rilasciata a “Cadena Cope” dopo il sorteggio di Champions League, di fronte il Barcellona. “I favoriti sono loro ma questo non ...

Argentina - Batistuta si schiera : “Meglio Higuain di Icardi. I Mondiali? Ecco chi li vincerà…” : Argentina, Batistuta- Gabriel Omar Batistuta, intervenuto ai microfoni di “Mediaset Premium” ha fatto il punto della situazione sulla corsa al Mondiale e sulle scelte di Sampaoli in vista di Russia 2018. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma non ha dubbi sul dualismo Higuain-icardi: “Chi sceglierei in attacco tra loro due? Credo che ai Mondiali ci […] L'articolo Argentina, Batistuta si schiera: “Meglio Higuain ...

Panchina Napoli - Sarri verso il Psg? Ecco l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – Il Napoli sta disputando un campionato molto importante, testa a testa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, prossimi appuntamenti decisivi in vista dello scontro diretto. Ma si pensa anche alla prossima stagione, da valutare la posizione dell’allenatore Maurizio Sarri, il tecnico regala sempre grande spettacolo per come imposta le partite e addirittura è finito nel mirino del Psg, si tratta al momento ...

Juventus-Real Madrid in chiaro - ufficiale : Ecco dove è possibile seguire il match : Juventus-Real Madrid in chiaro, adesso è ufficiale, ecco dove è possibile seguire la diretta. Il club bianconero è reduce dal deludente pareggio contro la Spal ed adesso si prepara in vista della gara contro il Milan, big match importantissimo. Ma il pensiero è rivolto anche al doppio scontro di Champions League contro il Real Madrid, nelle ultime ore sono arrivate importanti novità per i tifosi. Adesso è ufficiale, sarà possibile seguire il ...

“Sparita”. Ecco che fine ha fatto Giulia De Lellis. Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip - poi scomparsa all’improvviso dalla tv. Mistero svelato (per chi non se ne faceva una ragione) : Mistero Giulia De Lellis: ma che fine ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip2, nonché ex Protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante? Durante il reality Giulietta (pardon, l’esperta di tendenze della Casa) dominava il gossip, ma una volta finito tutto (non è nemmeno arrivata sul podio, nonostante la dessero per vincitrice quasi sicura) è sparita dalla circolazione. Non da Instagram, figurarsi: i ...

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra strada. Ecco cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

Fedez & Ferragni : Ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia Video : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori [Video]. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papa' #Fedez, la coppia più chiacchierata ma anche più ta di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il ...

Amico di Putin - re del gas : Ecco chi è Usmanov - il russo interessato al Milan : Usmanov ha una partecipazione nelle quote dell'Arsenal da cui presto potrebbe uscire e sta meditando un nuovo investimento nel mondo del calcio. Grande Amico di Vladimir Putin, il signore del gas ...

Giulia Salemi di nuovo innamorata? Ecco chi è il nuovo spasimante : Giulia Salemi non è più single? La verità sul nuovo spasimante Sebbene Giulia Salemi abbia più volte ribadito di essere single e di volersi solo concentrare sul lavoro le cose, ultimamente, potrebbero essere ben diverse. Stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, infatti, un nuovo uomo si starebbe facendo spazio nella vita della showgirl […] L'articolo Giulia Salemi di nuovo innamorata? Ecco chi è il nuovo spasimante ...

Apple «Siamo alla svolta dei giochi mobile» - Ecco perché iPhone dominerà la scena - : Questo permette agli sviluppatori di progettare giochi per un gran numero di utenti, senza le limitazioni della frammentazione hardware e software di cui soffre il mondo Android. 'Gli sviluppatori ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - Ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...

Fedez & Ferragni : Ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papà Fedez, la coppia più chiacchierata ma anche più seguita di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il ...

Morte Davide Astori - la decisione di Francesca Fioretti. A meno di 3 settimane dalla tragica morte del calciatore della Fiorentina - Ecco cosa si è saputo sulla sua compagna che - dal giorno del dramma - si è chiusa nel silenzio più totale : Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e Davide Astori, calciatore capitano della Fiorentina moriva nella sua camera d’albergo a Udine dove era in ritiro con la squadra che di lì a poco avrebbe sfidato l’Udinese. Ma Davide Astori non si è svegliato più. Se ne è andato a 31 anni per un arresto cardio-circolatorio. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più piano fin quando si è fermato definitivamente. Poi il corpo del calciatore è stato ...