Earth Hour | 24 Marzo!

ambienteenatura

: Appuntamento in piazza a Lanciano per «Earth Hour – l’ora della Terra» - Lanciano_24 : Appuntamento in piazza a Lanciano per «Earth Hour – l’ora della Terra» - Lanciano_24 : Appuntamento in piazza a Lanciano per «Earth Hour – l’ora della Terra» - 6ef9a1c79b624c7 : RT @SanMarcoPiazza: Anche #Venezia guarda con preoccupazione agli sviluppi del riscaldamento globale. Sabato 24 marzo dalle 20:30 alle 21:3… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Un’ora di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. Si tratta di– Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del Wwf che tornerà sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30 di ciascun Paese. Dal Pacifico alle coste atlantiche si spegneranno monumenti, luoghi simbolo, compresi Colosseo e Basilica di San Pietro, sedi istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo con centinaia di eventi e iniziative speciali sul web e nelle migliaia di città coinvolte in un vertiginoso gioco colorato dell’ON-OFF delle icone mondiali. Quest’anno, per l’undicesimo compleanno di, la parola d’ordine sarà Connect2, a sottolineare il legame tra il nostro benessere e l’equilibrio dei boschi, la ...