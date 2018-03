“É lui” Valeria Marini | il gossip che scotta La paparazzata pre Isola dei famosi è da

caffeinamagazine

: RT @ilcarza: oggi Mattarella incontra i candidati ai #David2018. io fossi in lui darei la Camera a Valerio Mastandrea e il Senato a Valeria… - t_sico : RT @ilcarza: oggi Mattarella incontra i candidati ai #David2018. io fossi in lui darei la Camera a Valerio Mastandrea e il Senato a Valeria… - ArgoTone : RT @ilcarza: oggi Mattarella incontra i candidati ai #David2018. io fossi in lui darei la Camera a Valerio Mastandrea e il Senato a Valeria… - Valenti88154331 : RT @ilcarza: oggi Mattarella incontra i candidati ai #David2018. io fossi in lui darei la Camera a Valerio Mastandrea e il Senato a Valeria… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)è una nuova concorrente dell’deie resterà con gli altri concorrenti per un periodo breve, una settimana circa, anche se gli altri vip non lo sanno. Alessia Marcuzzi, infatti, in accordo con l’ex volto del Bagaglino, ha preparato per loro un scherzetto. La conduttrice dell’ha fatto credere ai naufraghi che “dato che le donne scarseggiano c’è una nuova concorrente per l’dei”. La formosa showgirl è approdata a Cayo Cochinos durante la diretta di martedì 20 marzo ed è stata una vera gioia per i naufraghi (ormai anche con Francesca Cipriani, ex fidanzata con Giovanni Cottone, ex marito della Valeriona Nazionale, è amore). ”Mi fai morire con la vestaglia leopardata. Che chic! Noi puzziamo, capelli sporchi, buchi ovunque sui vestiti e arriva lei che profuma di vaniglia e mangia cocco con la ...