È arrivata l’app di WittyTv!

wittytv

: @easyJetItalia Non è arrivata alcuna email, e stendiamo un velo pietoso sul l’assistenza telefonica: 3 persone, 3 v… - sonounprecario : @easyJetItalia Non è arrivata alcuna email, e stendiamo un velo pietoso sul l’assistenza telefonica: 3 persone, 3 v… - iReplace_IT : Ormai la #primavera è arrivata, ma bisognerebbe ricordarlo anche al meteo. ????? Tranquillo che per fortuna c'è… - RubInVolley : #pallavolo E’ arrivata l’app Rubicone In Volley -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Da oggi potrai portare WittyTv sempre con te: è nata l’app! Le puntate di Uomini e Donne, i backstage di C’è Posta per Te, i testi degli inediti dei cantanti di Amici di Maria De Filippi, le esibizioni di Tú Sí Que Vales, le bio delle coppie di Temptation Island e tanto altro ancora: tutti i contenuti dei tuoi programmi preferiti saranno da oggi ancora più a portata di smartphone e se vuoi realizzare il tuo sogno in televisione c’è anche la sezione Casting! L’app è disponibile sia per dispositivi iOs che Android, clicca qui per effettuare il download: App Store – iOs Play Store – Android “Quando si spengono le telecamere basta un click per accendere WittyTv e il palinsesto lo decidi tu!”