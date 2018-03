Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia | Piemonte e Valle d’Aosta | paura a Milano

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018)e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 trad’Aosta eper duedistintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello Stabilimento della Siad di Osio come inizialmente si era vociferato sui social network. Il boom sonico generato da un jet militare Con ogni probabilità s’è trattato di un “boom sonico“, cioè diprovocati da onde d’urto create da due aerei militari che hanno raggiunto una velocità superiore al suono. Un boato sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione ...