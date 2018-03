DUE ESPLOSIONI IN LOMBARDIA | COSA È SUCCESSO? Ultime notizie | Milano e Como | caccia

DUE ESPLOSIONI in Texas : 1 morto e 2 feriti - ipotesi odio razziale : Ad Austin, in Texas , due pacchi esplosivi sono detonati a poche ore di distanza causando la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di due donne. La polizia ha reso noto che le indagini mirano ...

Milano - è paura per DUE ESPLOSIONI a Sesto San Giovanni e Rozzano : Domenica di paura ieri a Milano. Due esplosioni in poche ore. In comune forse la fuga di gas. A Sesto San Giovanni intorno alle 05.00 è andato distrutto tutto il quinto piano.