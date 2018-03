Due caccia superano la barriera del suono | boati e paura nei cieli del Nord Italia 

Lombardia - uditi due forti boati : paura per il “sonic boom” di Due caccia militari : Lombardia, uditi due forti boati: paura per il “sonic boom” di due caccia militari Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta Continua […]

