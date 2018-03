Due boati in Lombardia | psicosi esplosione a Bergamo | «Jet hanno infranto barriera del

Due enormi boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Boati in Lombardia - l'ipotesi del 'boom sonico' di Due caccia in volo | : Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente in strada. Ma a provocare il rumore sarebbero stati due Eurofighter militari che hanno infranto la barriera del suono

Due boati in Lombardia - gente in strada «Jet hanno infranto barriera del suono» : I due botti sono stati uditi distintamente anche nelle province di Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia. L'Aeronautica Militare ha confermato che la causa sono stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono in zona Malpensa

Boati in Lombardia - l'ipotesi del "boom sonico" di Due caccia in volo : Boati in Lombardia, l'ipotesi del "boom sonico" di due caccia in volo Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente in strada. Ma a provocare il rumore sarebbero stati due Eurofighter militari che hanno infranto la barriera del suono Parole chiave: ...

Paura in Lombardia per Due violenti boati : avvertiti da Varese a Bergamo - gente in strada : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Il rumore, stando ad alcune...

Bergamo - uditi Due forti boati : paura per il "sonic boom" di Due caccia militari : Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta

Nord Italia - uditi Due forti boati : sui social si scatena la paura - Jet militari hanno inseguito aereo francese : Attimi di paura nella Bergamasca: diverse persone hanno udito due forti boati, affidando la loro testimonianza ai social. L'eco è stata avvertita distintamente anche nel Milanese, nel Bresciano e in ...

Bergamo - uditi Due forti boati : paura per il “sonic boom” di Due caccia militari : Bergamo, uditi due forti boati: paura per il “sonic boom” di due caccia militari Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta Continua […]

Bergamo - uditi Due forti boati : paura per il “sonic boom” di Due caccia militari : Bergamo, uditi due forti boati: paura per il “sonic boom” di due caccia militari Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta Continua […]

Due forti boati sentiti tra Milano e Bergamo : si tratta di Due caccia che hanno superato il muro del suono : Due forti boati sono stati sentiti in un raggio di 50 chilometri in un'area a Nord di Milano, fino a Varese, Como e Lecco, intorno alle 11 di questa mattina. I rumori hanno preoccupato moltissimi cittadini che hanno temuto si trattasse di esplosioni e hanno intasato con centinaia di chiamate i centralini dei vigili del fuoco. E' stato tuttavia confermato che i boati erano dovuti al superamento del muro del suono da parte di due aerei militari, ...

Da Milano a Bergamo - Due forti boati scuotono la Lombardia - : Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente scesa in strada. Ma a provocare il suono sarebbero stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono

Strani boati in cielo - psicosi esplosione in Lombardia. Ma sono Due caccia che hanno rotto il muro del suono : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

Da Milano a Bergamo - Due forti boati scuotono la Lombardia : Da Milano a Bergamo, due forti boati scuotono la Lombardia Tam tam sui social, centralini dei vigili del fuoco intasati e gente scesa in strada. Ma a provocare il suono sarebbero stati due caccia militari che hanno infranto la barriera del suono Parole chiave: ...

Bergamo - uditi Due forti boati : paura per il "sonic boom" di Due caccia militari : Due forti boati si sono avvertiti tra Milano e Bergamo attorno alle 11. Immediatamente è scattata la paura sui social. Si è trattato di due aerei militari che hanno superato Mach1, decollati per intercettare un aereo di linea fuori rotta