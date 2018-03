Voragine a Roma sulla Circonvallazione Appia : Due auto in bilico : La Circonvallazione Appia è entrata tra i trend topi di Twitter oggi e il video che vedete nel tweet qui sotto, pubblicato dall'utente Francisca De Candia, è stato visualizzato migliaia di volte perché ha ripreso in diretta il momento in cui si è aperta una Voragine larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri all'altezza del civico 97, tra via Latina e via Appia Nuova.Ora, crollo in diretta a Circonvallazione Appia. #Roma @Romafaschifo ...

Circonvallazione Appia - voragine in strada. In bilico Due autovetture : Dalle ore 15 circa squadre del Comando di Roma, stanno intervenendo in Circonvallazione Appia 97, per una voragine sulla sede stradale. Sul posto una Squadra VVF, personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) VVF e il Funzionario di Servizio VVF. Il personale VVF, prontamente intervenuto ha iniziato l’opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e […]

Due auto in bilico sulla voragine nella Circonvallazione Appia : Una voragine si è aperta in Circonvallazione Appia tra due auto parcheggiate che sono rimaste in bilico. Dalle 15 le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco stanno intervenendo all'altezza del civico 97 e hanno iniziato l'opera di recupero delle due autovetture, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, rimaste in bilico sulla voragine (larga 3 metri per 5 metri, profonda circa 6 metri). Dai primi accertamenti, ...

Maxi voragine a Roma - in bilico Due auto in sosta - : I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le vetture posteggiate lungo la Circonvallazione Appia. Si tratta del terzo caso simile avvenuto nella capitale nelle ultime settimane

Roma - voragine in strada : Due auto in bilico - chiusa l’Appia Il momento del crollo : video : Alle 15 di giovedì una grossa buca si è aperta sulla circonvallazione. Pompieri e polizia insieme con i vigili che hanno messo in sicurezza l’area

Roma - maxi voragine sulla Appia/ Video emergenza - Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione : Roma, maxi voragine sull'Appia: Video, l'emergenza prosegue sulle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione: allarme e Piano Marshall del sindaco Raggi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Roma - si apre maxi voragine sulla circonvallazione Appia : Due auto in sosta rimangono in bilico : Una maxi voragine si e’ aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, in circonvallazione Appia. Secondo quanto si e’ appreso, le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine e’ larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Roma sprofonda - maxi-voragine sull'Appia : "Profonda 6 metri" - in bilico Due auto parcheggiate : Una nuova, enorme voragine si è aperta in strada a Roma intorno alle 14.30 sulla Circonvallazione Appia, all'altezza del civico 97, tra due auto in sosta: le due auto parcheggiate ai bordi...

Maxi voragine a Roma - Due auto coinvolte : 16.37 Una Maxi voragine si è aperta tra due auto in sosta a Roma sulla circonvalazione Appia. Le vetture fortunatamente sono rimaste in bilico sull'orlo della voragine. A bordo non c'erano passeggeri. La buca è larga almeno tre metri per cinque e profonda più di sei metri. Pochi giorni fa due vetture parcheggiate sulla Gianicolense sono rimaste danneggiate per l'improvviso cedimento del manto stradale,in pessime condizioni in molte parti ...

Porto Sant'Elpidio. Tentano il furto in un'abitazione e scappano con un'auto rubata : denunciati Due giovani : Stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno impegnati a contrastare il crimine predatorio. A Porto Sant'Elpidio, i militari della Stazione, al termine di accurate indagini, hanno ...

Modena - danneggiano le auto in sosta con mazze da baseball : tre denunciati - Due sono minorenni : Distruggevano le auto in sosta usando delle mazze da baseball, per divertirsi. Un gioco illegale che, ora, costa a tre ragazzi di nazionalità ucraina una denuncia per violenza, minaccia e resistenza a ...

Camion si ribalta in autostrada : Due feriti - traffico bloccato e lunghe code : Gravissimo incidente nel primo pomeriggio del 21 marzo in A1 direzione Sud a Le Mose all'altezza di Piacenza Expo. Il traffico è bloccato, lunghe le code che si sono formate in seguito allo schianto.

Auto si scontra contro una autocisterna : morte Due donne e un bambino : Tragico incidente a Laterza, nel Tarantino: tre persone, due donne e un minorenne appartenenti allo stessa famiglia di Ginosa, sono morte, mentre una quarta persona è rimasta gravemente...

Invalido sordomuto costretto a vivere in auto da Due anni : MERANO . Ha dormito per due anni nella sua utilitaria: Salvatore Tiddia, 64enne originario di Marsala, in Sicilia, ha urgente bisogno di un tetto sopra la testa. Alla situazione di grave necessità ...