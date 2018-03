Dua Lipa ha bacchettato un giornalista che aveva messo in dubbio il motivo della

Dua Lipa e la sua "New Rules" hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, "New Rules" ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. "New Rules" by Dua Lipa now has over 700 MILLION streams on ...

Dua Lipa e la sua “New Rules” hanno conquistato un nuovo record su Spotify : Dua Lipa e la sua “New Rules” continuano a infrangere cuori e record. [arc id=”07719996-66ee-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver raggiunto il MILIARDO di visualizzazioni su YouTube, ora è tempo di varcare un nuovo traguardo su Spotify. Dalla sua uscita a giugno 2017 fino ad oggi, “New Rules” ha superato i 700 milioni di ascolti in streaming sulla famosa piattaforma. “New Rules” by Dua Lipa now has over 700 ...

Dua Lipa : per scrivere le due canzoni si ispira a degli ex “terribili” : Dua Lipa è una delle pop star più amate e di successo del momento. Le sue canzoni l’hanno fatta trionfare ai Brit Awards 2018, dove tra l’altro si vocifera abbia trovato anche l’amore. Ti sei mai chiesto a chi si ispira Dua quando scrive le sue hit? La risposta a questa domanda la si trova in una recente intervista rilasciata dalla cantante a Rolling Stone USA. Thank you @rollingstone x Un post condiviso da DUA Lipa ...

Dua Lipa - chi è la ragazza di Pristina che ha conquistato il pop : Ci è voluta calma e tanta «PATIENCE», come recita il suo ultimo tatuaggio a lettere maiuscole sulla mano sinistra. Dua Lipa ha evidentemente anche questo pregio, il saper aspettare il momento propizio. E il suo è arrivato nell’anno appena trascorso: nel 2017, a due anni dall’esordio, è uscito il suo primo disco, che l’ha trasformata nel nuovo fenomeno del pop mondiale. LEGGI ANCHEBrit Awards 2018: il trionfo di Dua Lipa Che ai ...

Brit Awards 2018 : il trionfo di Dua Lipa : Sono Millie Bobby Brown, la piccola Eleven di Stranger Things, e Kylie Minogue a salire sul palco della The O2 Arena, strappare la ceralacca dalla busta e urlare a chiare lettere il suo nome, «Dua Lipa!». È lei la British Female Solo Artist dei Brit Awards 2018, la cerimonia che ogni anno premia il meglio dell’industria discografica inglese. https://twitter.com/Brits/status/966486419270184960 Una cerimonia, questa trentottesima, ricca di ...

Dua Lipa e Stormzy trionfano ai Brit Awards : Londra, 22 feb. , AdnKronos/dpa, - La cantante Dua Lipa e il rapper Stormzy sono stati i grandi vincitori dei Brit Awards 2018 , la cui cerimonia si è svolta nella 02 Arena di Londra. Dua Lipa, ...

Dua Lipa ha cantato live 'IDGAF' con delle illustri colleghe : ... è l'artista donna con più nomination ai Brit Awards 2018 e il suo ultimo singolo "IDGAF" , scopri qui cosa significa , è destinato a diventare un inno per milioni di ragazzi/e in tutto il mondo. A ...

Dua Lipa ha cantato live “IDGAF” con delle illustri colleghe : Questo per Dua Lipa è davvero un periodo d’oro. La sua “New Rules” ha appena infranto un nuovo record su YouTube, è l’artista donna con più nomination ai Brit Awards 2018 e il suo ultimo singolo “IDGAF” (scopri qui cosa significa) è destinato a diventare un inno per milioni di ragazzi/e in tutto il mondo. [arc id=”ff4fdf70-fbc1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] A proposito di “IDGAF”, di ...

Un’estate con Dua Lipa : Squadra che vince non si cambia. Lo sa bene Patrizia Pepe che, dopo il successo della scorsa stagione, sceglie ancora una volta Dua Lipa come protagonista della campagna primavera-estate 2018. LEGGI ANCHETutte le campagne della primavera-estate 2018 Ad ispirare questo nuovo capitolo l’atmosfera urbana delle strade newyorkesi, anzi, della sua inconfondibile metropolitana dove si svolge l’intera storia. In un vagone apparentemente vuoto, ad un ...

BRIT AWARDS 2018/ Vincitori e nomination - diretta e streaming : Ed Sheeran e Dua Lipa protagonisti : Presso la O2 Arena di Londra, questa sera andranno in scena i BRIT AWARDS 2018: diretta video e streaming della 38esima edizione, con il testa a testa tra Ed Sheeran e Dua Lipa(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:06:00 GMT)

Dua Lipa : 10 cose che (forse) non sai su di lei : Nel giro di pochissimo tempo Dua Lipa è diventata una delle pop star più conosciute e amate al mondo. Merito della sua bravura nello scrivere canzoni, della sua capacità di dominare il palco e del giusto mix di bellezza e simpatia. via GIPHY Nel video qui sotto abbiamo raccolto 10 curiosità su Dua che te la faranno amare ancora di più. [arc id=”03d97bcd-e44c-415d-89ef-70ecf9a20000″] I video di Dua Lipa li trovi in onda su MTV Music, ...

Fedez - Ferragni e il selfie con Dua Lipa. Ecco le star fan di altre star : Fedez e Chiara Ferragni da un paio di settimane sono a Los Angeles. Lì aspettano la nascita del primogenito (un maschio, si chiamerà Leone). E nell’attesa ingannano il tempo tra shooting di lavoro (per lei), lezioni d’inglese (per lui), cene romantiche (in coppia), visite al reparto di maternità, e concerti. L’ultimo? Quello della cantante britannica di New Rules, Dua Lipa. LEGGI ANCHELa dedica di Fedez al piccolo Leone, «Ti ...

Dua Lipa - arriva “High” dalla colonna sonora di “50 Sfumature di Rosso” : Dua Lipa vola alto nella colonna sonora di “Cinquanta Sfumature di rosso“: la sua canzone si intitola proprio “High” ed è una delle più coinvolgenti nella soundtrack. Una traccia pop alternative in cui l’artista si cala nei panni della protagonista Anastasia Steele, mettendo una carica di sensualità nell’intenzione della voce. Tra le altre canzoni dalla colonna sonora dell’ultimo capitolo di “50 ...