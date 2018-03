Draghi | rischi da protezionismo

Draghi : commercio - rischi da misure Usa : 10.50 L'evoluzione dei tassi di cambio e le misure commerciali varate dal governo degli Usa "potrebbero rappresentare dei rischi di riduzione della nostra fiducia nel percorso dell'inflazione". Lo ha detto il presidente Bce,Mario Draghi "Gli effetti immediati delle nuove misure sull'eurozona- avvisa Draghi- saranno probabilmente modesti", ma potenzialmente quelli successivi "potrebbero avere conseguenze molto più serie", che includono "il ...

Draghi più fiducioso sul recupero dell'inflazione ma restano rischi e incertezze : "Siamo più fiduciosi rispetto al passato che l'inflazione procede nella giusta direzione, ma restano rischi ed incertezze". E' così che la pensa il presidente della BCE, Mario Draghi , che lo ha ...

La Bce conferma a zero i tassi dell'area euro - ma Qe verso la fine | Draghi : "Rischi dal protezionismo" : Previsto allo 0,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e al -0,40% quello sui depositi parcheggiati dalle banche presso la stessa istituzione

Dazi - Draghi parla chiaro Rischioso decidere da soli : L'Eurozona sta vivendo un "forte e ampio slancio della crescita, che è atteso si espanda nel breve termine più di quanto previsto in precedenza". Lo dice il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, che parlando a Francoforte dice di un'inflazione annua all'1,4% nel 2018, all'1,4% nel 2019 e all'1,7% nel 2020. Un dato che "resta debole e deve ancora mostrare segni convincenti di una ...

Draghi : crescita più forte del previsto - ma rischi da protezionismo e cambi : La Banca centrale europea ha mantenuto la sua stima sull'inflazione dell'eurozona a 1,4% per il 2018, ha limato all'1,4% quella per il 2019 dall'1,5% stimato in precedenza e mantenuto stabile all'1,7% quella per il 2020...

BITCOIN/ Mario Draghi stronca le criptovalute : "Asset ad alto rischio speculativo" : BITCOIN: Mario Draghi, presidente della BCE, si pronuncia negativamente sul mercato delle criptovalute, definendolo un asset ad alto rischio, oltre che un settore non regolamentato.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:10:00 GMT)

Draghi lancia l'allarme sui rischi delle criptovalute. Bitcoin a picco : Teleborsa, - Il Presidente della BCE Mario Draghi lancia un avvertimento alle banche sulle criptovalute , sottolineando che si tratta di un investimento "ad alto rischio" e "non regolamentato" . ...

