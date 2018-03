Draghi | rischi da protezionismo

Draghi : la zona euro cresce ma c’è un rischio protezionismo : Per il responsabile della Banca centralec euro pea una ripresa simile non si vedeva da 10-15 anni e ha già creato 7,8 milioni di posti di lavoro ma ci sono rischi dalla “perdita di fiducia” e la “deregulation finanziaria”

La Bce conferma a zero i tassi dell'area euro - ma Qe verso la fine | Draghi : "Rischi dal protezionismo" : Previsto allo 0,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e al -0,40% quello sui depositi parcheggiati dalle banche presso la stessa istituzione

Draghi : crescita più forte del previsto - ma rischi da protezionismo e cambi : La Banca centrale europea ha mantenuto la sua stima sull'inflazione dell'eurozona a 1,4% per il 2018, ha limato all'1,4% quella per il 2019 dall'1,5% stimato in precedenza e mantenuto stabile all'1,7% quella per il 2020...