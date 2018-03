Dow Jones a fondo | Wall Street non è pronta per una guerra commerciale

Borsa : chiusura Wall Street - Dow Jones +0 - 23% - Nasdaq invariato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones +0 - 47% - Nasdaq -0 - 20% : Chiusura in altalena per Wall Street. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York il Dow Jones sale dello 0,47% a 24.874 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,20% a 7.481 punti. In ribasso ...

Wall Street chiude in negativo : Dow Jones -0 - 69% - Nasdaq -1 - 02% : Chiusura in territorio negativo per Wall Street, sulla quale pesano le tensioni alla Casa Bianca. Il Dow Jones perde lo 0,69% a 25.006,13 punti, il Nasdaq cede l'1,02% a 7.511,01 punti mentre lo S P ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 62% - Nasdaq +0 - 36% : Chiusura in altalena per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,62% a 25.179,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,36% a 7.588,32 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.783,19 punti.

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +0 - 38% - Nasdaq +0 - 42% : Wall Street chiude in territorio positivo. Alla fine delle contrattazioni alla Borsa di New York il Dow Jones segna infatti un progresso dello 0,38% a 24.985 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,42% ...

Wall Street paga caro dimissioni di Cohn : Dow Jones in rosso nel 2018 : Gli investitori temono che la dipartita di Cohn non faccia che lasciare strada libera a Donald Trump nella sua politica di imposizione dei dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, cui l'ex di ...

Wall Street chiude positiva : Dow Jones +0 - 05% - Nasdaq +0 - 56% : Chiusura positiva per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 24.884,12 punti, il Nasdaq avanza dello 0,56% a 7.372,01 punti mentre lo S P 500 mette a segno un progresso dello 0,27% a 2.728,16 ...

Wall Street ancora in calo - Dow Jones ha perso 1.400 punti da audizione Powell : Il paniere delle blue chip ha ceduto più di 1.400 punti da quanto Jerome Powell ha espresso toni ottimisti sull'economia e sull'inflazione, alimentando i timori di un ciclo aggressivo di rialzo dei ...

Trump annuncia dazi su acciaio e alluminio - Dow Jones -420 punti. Moody's : vittime soprattutto Canada e Bahrein : Azionario globale sotto pressione, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.

Borsa - Wall Street affonda con i dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio. Dow Jones a -2 - 16% : Wall Street in profondo rosso con i dazi annunciati da Donald Trump su acciaio e alluminio e contrastati da gran parte del partito repubblicano, lo stesso dell'inquilino della Casa Bianca. La Borsa di ...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +1 - 58% - Nasdaq +1 - 15% : Chiusura in rialzo per Wall Street col Dow Jones che guadagna l'1,58% a 25.708,79 punti, il Nasdaq l'1,15% a 7.421,46 punti, e l'indice S P500 l'1,18% a 2.779,60 punti.

Wall Street : ieri seduta contrastata - Dow Jones chiude a +0 - 66% : Il documento aveva confermato lo slancio dell'economia Usa e dunque le attese per una continua normalizzazione della politica monetaria Usa. Resta tuttavia da capire quante strette monetarie la banca ...

Wall Street : rimbalza in avvio - Dow Jones guadagna lo 0 - 8% : Louis, James Bullard, ha detto che un numero eccessivo di rialzi dei tassi nel 2018 potrebbero rallentare l'economia, dando segnali che non ci saranno cambiamenti repentini di programma. Intanto i ...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +1 - 03% - Nasdaq +1 - 86% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. A fine contrattazioni, il Dow Jones segna infatti un guadagno dell'1,03% a 24.893 punti, mentre il Nasdaq avanza dell'1,86% a 7.143 punti. Bene anche ...