Dopo un servizio di Striscia la notizia si dimette l' assessore della Regione Puglia

Puglia - assessore Mazzarano si dimette Dopo servizio di Striscia. ‘Posti di lavoro in cambio di favori in campagna elettorale’ : Accusato da un servizio di Striscia la Notizia di aver ricambiato la concessione di un comitato elettorale con la promessa di assumere due persone, si dimette l’assessore allo Sviluppo Economico della Puglia, Michele Mazzarano. È il terzo componente della giunta di Michele Emiliano ‘costretto’ alle dimissioni negli ultimi mesi, dopo Gianni Giannini coinvolto in un’inchiesta per corruzione e Filippo Caracciolo recentemente ...

Riccardo Scamarcio picchiato Dopo una lite alla stazione di servizio : sarà risarcito : Riccardo Scamarcio sarà risarcito - secondo fonti della difesa - per essere stato picchiato durante un litigio, avvenuto tre anni fa, in una stazione di servizio a Noicattaro , Bari, . Nel processo in ...

BARBARA GUERRA CONDANNATA PER INSULTI A BARBARA D'URSO/ Ex olgettina la diffamò Dopo servizio di Domenica Live : BARBARA D'URSO diffamata da BARBARA GUERRA: CONDANNATA. dopo la querela in seguito agli INSULTI social della showgirl, arriva la decisione del Tribunale, 6 mesi di reclusione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:52:00 GMT)

Giulia Calcaterra smascherata Dopo il servizio di Striscia la Notizia? : Striscia: Giulia Calcaterra sbugiardata da una fan Il servizio realizzato da Striscia la Notizia ieri insieme a Giulia Calcaterra ha sollevato un nuovo polverone di polemiche, in quanto è stato gettato fango anche sull’edizione de L’Isola dei Famosi in cui ha vinto Raz Degan. Precisamente l’ex naufraga ha rivelato a Valerio Staffelli che anche l’anno scorso prima dell’inizio dell’avventura honduregna vera e ...

“Fermi tutti… tocca a lei”. La prova del cuoco - cambio alla conduzione. Dopo anni di onorato servizio Antonella Clerici passa il testimone. E - Dopo tante voci di corridoio - arriva un nome non proprio gradito : “Un boccone molto amaro…” : Da un po’ di tempo si inseguono i rumors sulla conduzione de La prova del cuoco. dopo aver condotto il programma per tanti anni Antonella Clerici potrebbe andare oltre e lasciare l’amata striscia culinaria di Rai 1. Naturalmente non sono mancate le polemiche e la stessa Antonellina non è sembrata sempre così felice di lasciare. A tornare sull’argomento, dopo qualche momento di silenzio stampa, è stato il settimanale ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ La precisazione dell'Ascoli Picchio Dopo il servizio di Moreno Morello : Questa sera, martedì 27 febbraio , alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Le Iene : Don Michele Barone arrestato Dopo il servizio di Pecoraro : Don Michele Barone arresto dopo il servizio di Pecoraro a Le Iene Don Michele Barone è stato arrestato grazie a Le Iene e al servizio realizzato da Gaetano Pecoraro, andato in onda mercoledì 14 febbraio. Autore di presunti esorcismi su una 13enne, il sacerdote, qualche giorno fa, era stato sospeso. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto alla Questura di Caserta di arrestare Don Michele. Anche i genitori della ...

Come inquinare meno senza stravolgere la propria vita - il primo servizio di Nadia Toffa Dopo la malattia : Lo aveva promesso appena tornata in trasmissione: 'Mi occuperò ancora di temi che mi stanno molto a cuore, Come l'ambiente e l'ecologia'. E così è stato: ecco il primo servizio di Nadia Toffa per 'Le ...

POLVERE SOTTILI IN PIANURA PADANA/ Nadia Toffa torna in sella : primo servizio Dopo la malattia (Le Iene Show) : Polveri SOTTILI in PIANURA PADANA, Nadia Toffa torna in sella. Stasera il suo nuovo servizio dopo lo stop forzato per i suoi problemi di salute. (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:55:00 GMT)

SCANDALO ESORCISMO - Il Vescovo Spinello parla Dopo il servizio de 'Le Iene' sulla 13enne sottoposta a rituali : Allo stesso giornalista, infatti, avevo precisato che la nostra posizione, riprendendo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, considera la fede e la ragione, con la sua scienza, "due ali" capaci di ...

CASO CECCONI - RIMBORSI M5S/ Rinuncia alla candidatura Dopo servizio de Le Iene : ma l'inchiesta andrà in onda? : CASO CECCONI, RIMBORSI M5s: le mancate restituzioni per migliaia di euro che imbarazzano i grillini. La patata bollente nelle mani delle Iene: il servizio andrà in onda o no?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:08:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA/ Blitz della Polizia a Caivano Dopo il servizio di Vittorio Brumotti : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, givoedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Nel Napoletano sono apparse scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:51:00 GMT)