"In merito al servizio di, ho riconosciuto il signore intervistato, che mi perseguita da tre anni, sporgengo querela nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica di Taranto". Lo ha detto l'regionale allo sviluppo Economico,Mazzarano (Pd), che si è dimesso per un servizio di "la Notizia'. Nel servizio un testimone lo accusa di avergli promesso l'assunzione dei suoi due figli in cambio della cessione gratuita di un locale per la campagna elettorale delle regionali del 2015.(Di giovedì 22 marzo 2018)