calcioweb.eu

: Con un’ansia palpabilissima e dopo aver bruciato tutte le energie disponibili, quelli del #Napoli hanno vinto una p… - zazzatweet : Con un’ansia palpabilissima e dopo aver bruciato tutte le energie disponibili, quelli del #Napoli hanno vinto una p… - CalcioWeb : Dopo #Sarri anche #Muntari vittima di ipocrite accuse di “sessismo”: quando la gentilezza viene scambiata per maled… - marcellomastice : Dice bene @Chiariello_CS Questo Napoli è SOLO opera di #Sarri ,scelto, è bene ricordarlo, dopo Sinisa, Montella e l… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Due episodi molto simili negli ultimi giorni che hanno portato a diverse reazioni. Stiamo parlando di Maurizioe per ultimo del centrocampista del Deportivo La Coruna, vittime didi sessismo. Prima l’allenatore del Napoli aveva risposto così in conferenza stampa ad una giornalista: “Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi”, le parole in seguito ad una domandala partita contro l’Inter e che riguardava le chance di scudetto degli azzurri che sembravano diminuireil passo falso contro i nerazzurri. Oggi invece è stato il turno diche ha risposto così ad una giornalista: “non ti rispondo male perche’ sei una donna e devo essere educato”. I due sono finiti nella bufera con l’accusa di sessismo, tutto ridicolo. La migliore risposta è arrivata proprio dache ...