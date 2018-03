Dopo 30 anni Greg Barrett affronta l' uomo che l' ha bullizzato a scuola | Per colpa

“Q502. 300 anni Dopo il Grande Esodo” di Sylvie Freddi : un ritratto della società odierna su Marte : Q502. 300 anni dopo il Grande Esodo di Sylvie Freddi è un romanzo di fantascienza ambientato su Marte ma non è solo questo; edito dalla casa editrice Stampa Alternativa. È anche un ritratto della società odierna e contiene in sé una premonizione sul destino della Terra che purtroppo non è tanto lontano dalla […]

In quattro si risvegliano Dopo anni in coma profondo nella stessa clinica : C'è chi grida al "miracolo". Anche senza arrivare a tanto, è senz'altro rilevante e inusuale quello che è successo quattro volte nel corso degli ultimi mesi al Centro Vada...

Savona - “miracolo” in una clinica : quattro pazienti si risvegliano Dopo anni di coma : Nella clinica Centro Vada Sabati di Vado Ligure quattro pazienti in coma da anni si sono risvegliati.Continua a leggere

Volley - 21 anni Dopo : la Bunge dei sogni torna in una finale europea : Lo sport è questo, con la capacità di far svanire in un soffio tanti bocconi amari. Adesso dobbiamo mantenere la nostra consapevolezza e la nostra umiltà, andando verso nuove avventure'. Sestetti ...

Savona - in 4 si risvegliano Dopo anni di coma profondo : “E’ un miracolo” : Savona, in 4 si risvegliano dopo anni di coma profondo: “E’ un miracolo” Savona, in 4 si risvegliano dopo anni di coma profondo: “E’ un miracolo” Continua a leggere

Savona - si risvegliano Dopo anni di coma profondo : 'E' un miracolo' : Non trattengono le lacrime di gioia i parenti delle quattro persone che, negli ultimi mesi, si sono risvegliate dal loro stato di coma profondo. E' accaduto nella clinica Centro Vada Sabati a Vado ...

La sterlina prende il volo Dopo il Job Report britannico : Il dato odierno potrebbe fornire alla BoE una ulteriore motivazione per procedere ad un inasprimento della politica monetaria. In questo momento il Pound avanza di quasi mezzo punto percentuale sul ...

"Robin William mi palpò il seno sul set - ma Dopo tutto erano gli anni 70". Parla l'ex stellina di Mork & Mindy : L'attrice Pam Dawber, co-protagonista della storica sit-com Mork & Mindy con Robin Williams, si confessa e racconta il singolare rapporto creatosi sul set tra lei ed il compianto comico.Stando agli estratti riportati dal Daily Mail, in un nuovo libro biografico dedicato all'attore ed intitolato Robin, l'ormai 66enne Dawber avrebbe affermato che Williams era "una persona gentile" dal "cuore gigantesco". "Ho amato davvero Robin, la cosa era ...

Pd : fase difficile - ora spettatore Dopo 5 anni di governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni Dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni Dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in...

Viva grazie a un trapianto - Dopo 19 anni abbraccia la famiglia del suo donatore : Quasi vent'anni fa la vicentina Maura Fontana è tornata a vivere grazie a un trapianto di rene e pancreas. A donarli un uomo, morto in un incidente nel 1999. Fin da quando si è risvegliata dall'operazione...

Horti Farnesiani riaprono Dopo 30 anni : ROMA, 20 MAR - riaprono dopo oltre 30 anni alcune aree degli Horti Farnesiani al Palatino, il giardino allestito a partire dalla metà del Cinquecento dal cardinale Alessandro Farnese. La direttrice ...

Smarrisce il suo gatto durante un’alluvione nel 2004 : lo ritrova sano e salvo 14 anni Dopo : Perry Martin smarrì il suo amato gatto T2 nel 2004 durante un'alluvione: per 14 anni l'ha dato per morto, invece il micio è tornato a casa.Continua a leggere