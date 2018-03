Doping | in Italia mille controlli in più nel 2017 | calcio nel mirino

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso Doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso Doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Stefan De Vrij non si presenta alla Procura antiDoping Nado Italia. Audizione rinviata : In ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore "deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari"

Calcio - Doping : convocato dalla procura di Nado Italia Stefan De Vrij : Giornata di caos per il mondo del Calcio Italiano, in particolare per la Serie A. Dopo il caso di doping del mattino con protagonista il calciatore del Cagliari Joao Pedro, Nado Italia ha convocato il difensore olandese della Lazio Stefan De Vrij per un presunto caso. Secondo l’ANSA, in ambienti biancocelesti si fa notare che il giocatore “deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari”. Ai microfoni di RMC Sport è ...

Lazio - de Vrij convocato da Procura antiDoping Nado Italia per un vizio procedurale : Piccola grana burocratica per Stefan de Vrj. Il difensore olandese, sottoposto ai controlli antidoping dopo la sfida con l'Hellas Verona dello scorso 19 gennaio , che non hanno evidenziato alcun tipo ...

de Vrij convocato da Procura antiDoping Nado Italia : problemi burocratici : Ancora novità sul fronte dell' antidoping in serie A, dopo la notizia della positività di Joao Pedro: il difensore della Lazio Stefan De Vrij, apprende l'Ansa in ambienti calcistici, è stato infatti ...

de Vrij convocato da Procura antiDoping Nado Italia : Ancora novità sul fronte dell' antidoping in serie A, dopo la notizia della positività di Joao Pedro: il difensore della Lazio Stefan De Vrij, apprende l'Ansa in ambienti calcistici, è stato infatti ...

Pantani - a 14 anni dalla morte si torna sull'esame antiDoping che lo escluse dal Giro d'Italia : Marco Pantani fu ucciso quella mattina a Madonna di Campiglio ". Lo ripete ancora l'ex massaggiatore del campione di ciclismo , Roberto Pregnolato, intervistato da Le Iene 14 anni dopo la morte del ...

Ciclismo - operazione antiDoping : arrestati i dirigenti di una delle maggiori squadre dilettantistiche italiane : Era il presidente della squadra a incoraggiarli a prendere epo in microdosi, ormoni della crescita e antidolorifici a base oppiacea. Lo faceva con tutti i suoi atleti, alcuni giovanissimi. È quanto emerge dal blitz antidoping concluso dalla polizia a Lucca che ha portato a numerosi arresti tra i dirigenti della GFDD Altopack Eppela, una delle maggiori squadre di Ciclismo dilettantistico italiano. Tra gli arrestati, oltre al proprietario del team ...

Doping - Nado Italia : un anno di stop a Lucioni : La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha squalificato per un anno il difensore del Benevento, Fabio Lucioni e per 4 anni il medico del club sannita, Walter Giorgione, per ...