Donne a mani nude contro il “malevento”

Oman - il festival del Cinema punta su Donne e bambini : tra i premiati Mira Nari e Manisha Koirala a Muscat : Si è aperta ieri sera la decima edizione del festival internazionale del Cinema di Muscat , Miff, . Il decennale del Cinema Omanita verrà celebrato fino al 31 marzo con la proiezione di 115 film, tre ...

Il ruolo delle Donne nella ricerca scientifica - se ne parla domani in Unimore Modena : ... la prof.ssa Tindara Addabbo del Dipartimento di Economia Marco Biagi, la prof.ssa Erica Villa del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse ...

Domani un incontro sui rischi lavorativi delle Donne e sulle malattie professionali : A livello mondiale il gap tra uomini e donne si è allargato sui quattro fronti fondamentali della salute, del lavoro, dell'istruzione e della rappresentanza politica. I rischi lavorativi per le donne sono elevati : sono impegnate su più fronti, chiamate a gestire le esigenze della famiglia, oltre a quella del lavoro, sono esposte maggiormente ai rischi ...

Mafia : domani a Palazzo Pirelli iniziative in ricordo Donne assassinate : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sono oltre 150 le donne uccise dalla Mafia, morte per impegno politico, vittime di delitti d’onore o rimaste intrappolate in situazioni familiari mafiose dalle quali non sono riuscite a uscire. Senza dimenticare le donne che lavorano contro la criminalità organizzata, t

Stephen Hawking : ecco le sue citazioni più interessanti (e inquietanti) su alieni - Donne e futuro dell’umanità : Anche se il famoso astrofisico Stephen Hawking poteva parlare solo attraverso un sintetizzatore vocale, durante la sua vita ha avuto sempre molte cose interessanti, e a volte anche inquietanti, da dire. Per esempio, sul futuro dell’umanità. Durante una presentazione video del 5 novembre 2017, al Tencent Web Summit di Pechino, il famoso cosmologo aveva avvisato che popolazione umana in continua crescita e il suo crescente bisogno di energia ...

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA Donne/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

I sindacati “celebrano” la festa delle Donne : domani sciopero dei trasporti di 24 ore : I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore Previsti cortei, mobilitazioni e flash mob in occasione della Giornata internazionale della donna Continua a leggere L'articolo I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore proviene da NewsGo.

UOMINI E Donne/ Anticipazioni - domani si torna in studio per la registrazione? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, mentre le due corteggiatrici non nascondo la propria agitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Siria - Donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

Siria - Donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

Siria - Donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : Cibo e aiuti per i figli e la famiglia in cambio di «favori sessuali». E’ l’ultimo scandalo che investe l’Onu e le ong umanitarie e questa volta il teatro è la Siria, un Paese devastato da sette anni di guerra civili e con sei milioni di sfollati interni. Proprio le donne rifugiate in campi profughi e altre zone lontane da casa sono state prese di ...

SIRIA - “Donne ABUSATE DALL’ONU IN CAMBIO DI CIBO”/ Operatori Ong coinvolti - nuovo scandalo aiuti umanitari : SIRIA, nuovo scandalo ong: "donne ABUSATE sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:39:00 GMT)

In Siria diverse Donne sono state sfruttate sessualmente da operatori umanitari in cambio di aiuti - scrive BBC : BBC News ha scritto di avere saputo che in Siria si sono verificati diversi casi di donne sfruttate sessualmente da uomini impiegati in lavori umanitari, in particolare che consegnano aiuti a nome dell’ONU e di alcune organizzazioni benefiche internazionali. L’ONU ha The post In Siria diverse donne sono state sfruttate sessualmente da operatori umanitari in cambio di aiuti, scrive BBC appeared first on Il Post.

“Sarà corteggiatore o tronista?”. Uomini e Donne - ecco il nome bomba - Maria De Filippi si gioca l’asso nella manica - i fan del programma sono letteralmente impazziti : la spifferata è ormai certa : Cosa emerge dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne? È il caso di scomodare l’abusatissima parola “clamoroso”. Mentre attendiamo di leggere le anticipazioni di ciò che sta accadendo in studio, dai social è arrivato un curioso indizio. È ormai da diversi giorni che si è iniziato a vociferare della possibilità di vedere Jeremias Rodriuez sul trono di Maria De Filippi. Il fratello di ...