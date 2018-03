Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina | accusata di rubare i brevetti delle

Facebook e Donald Trump : cosa succede ai nostri dati Video : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in to all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la societa' di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, societa' di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald #Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

Un'ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un'ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale

Facebook e Donald Trump : cosa succede ai nostri dati : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in seguito all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la società di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, società di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

USA : Donald Trump jr ebbe relazione mentre moglie era incinta

Melania e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

Facebook - uso illecito profili : Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald Trump per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la societa' di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che e' finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato ...

La moglie di Donald Trump Jr. ha chiesto il divorzio : Vanessa Haydon, la moglie del figlio maggiore del presidente americano Donald Trump, ha avviato le procedure per chiedere il divorzio da suo marito, Donald Trump Jr. I due si erano sposati nel 2005 e hanno cinque figli. Trump Jr. è The post La moglie di Donald Trump Jr. ha chiesto il divorzio appeared first on Il Post.

Donald Trump pronto a far fuori consigliere Sicurezza Nazionale McMaster - rumor - : Il presidente americano Donald Trump avrebbe deciso di licenziare anche il consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. McMaster. E' quanto riporta il Washington Post.

Donald Trump visita gli stabilimenti della Boeing in Missouri : Saint Louis , askanews, - Una visita amichevole per parlare di modelli di business e della riforma delle tasse quella di Donald Trump agli stabilimenti della Boeing in Missouri. Ma quella del ...