Don Matteo 11 | undicesima puntata | Anna conquista Marco Nardi?

Anticipazioni su Don Matteo 11 - puntate del 22 e 29 marzo su Rai1 : Anna gelosa di Marco? : Un triangolo tra Anna, sua sorella e Marco: ecco cosa ci riservano le Anticipazioni su Don Matteo 11, la cui decima puntata verrà trasmessa stasera, 22 marzo, su Rai1. Grande protagonista degli episodi è anche Sofia: la ragazza scopre finalmente l'identità di suo padre, ma niente è come sembra. Come sempre, il personaggio interpretato da ben undici stagioni da Terence Hill - che tornerà al cinema dopo quasi vent'anni con Il mio nome è Thomas - ...

Chi è Pippo di Don Matteo : nome vero - età - altezza e vita privata. Tutto sul mitico sagrestano della fiction di Rai 1 : L’11 gennaio è andato in onda su Ra1 la prima puntata dell’undicesima stagione di ”Don Matteo”. Terence Hill ha rispolverato la tonaca da parroco-investigatore per risolvere i crimini di Spoleto. Anche in questa stagione, accanto al prete in bicicletta, anche l’ormai storico personaggio del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, la perpetua Natalina (Nathalie Guetta), che continuerà a viziare ...

Alvaro Vitali : “La Rai mi ha rubato Don Matteo. E’ un’idea mia - l’avevo portata anni fa” : “Don Matteo? Lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! E’ uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. A parlare così è Alvaro Vitali che in un’intervista al settimanale Oggi racconta la sua verità: “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni undicesima puntata del 29 marzo 2018 : Si salvi chi può: le anticipazioni sull'undicesima puntata di Don Matteo 11 vedono due sorelle quasi in guerra per amore! Quasi perché Anna non saprò ancora cosa fare, se lottare per i sentimenti che prova per Marco o rinunciare, visto che piace molto anche a sua sorella Chiara. Tutti abbiamo avuto l'impressione, però, che al PM piaccia e non poco il Capitano: si metterà con Chiara per far ingelosire Anna o perché pensa che i suoi sentimenti non ...

Don Matteo 11 decima puntata : anticipazioni 22 marzo 2018 : DON Matteo 11 decima puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 22 marzo 2018 con la decima puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla decima puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 decima puntata: anticipazioni 22 marzo ...

La bravura dell'attore Federico Russo nella serie Don Matteo : L'attore Federico Russo fa parte del cast dell'undicesima stagione della fiction Don Matteo, in cui interpreta il ruolo del giovane Seba, innamorato di Sofia. Bisogna sottolineare che il successo per l'attore Federirco Russo è arrivato in giovane età, con la partecipazione alla longeva serie I Cesaroni, che vede come protagonista l'attore romano Claudio Amendola. In questa serie interpreta dal 2006 al 2014 il ruolo di Mimmo, il terzo dei tre ...