Don Matteo 11 | diretta puntata 22 marzo 2018 | Chiara e Marco a cena

Don Matteo 11 - anticipazioni : Cecchini vuole battere Don Matteo : Don Matteo 11: anticipazioni undicesima puntata Continua il successo della fiction con il prete più famoso d’Italia. La serie televisiva che vede protagonista Terence Hill ha fidelizzato un gran numero di telespettatori. L’undicesima stagione sta per terminare e in molti si chiedono se tra la capitana Olivieri e il PM Nardi nascerà finalmente un amore. […] L'articolo Don Matteo 11, anticipazioni: Cecchini vuole battere Don ...

Don Matteo 11 - undicesima puntata : Anna conquista Marco Nardi? : Anticipazioni Don Matteo 11: undicesima puntata del 29 marzo La trama rosa sarà preponderante nell’undicesima puntata di Don Matteo 11. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica andrà in onda giovedì prossimo, alle 21.25, su Rai1. Anna Olivieri e Sofia saranno le protagoniste del prossimo appuntamento con la serie tv della Lux Vide. La Capitana stringerà un patto con il maresciallo Cecchini, spiazzando tutti, mentre Sofia farà ...

Anticipazioni su Don Matteo 11 - puntate del 22 e 29 marzo su Rai1 : Anna gelosa di Marco? : Un triangolo tra Anna, sua sorella e Marco: ecco cosa ci riservano le Anticipazioni su Don Matteo 11, la cui decima puntata verrà trasmessa stasera, 22 marzo, su Rai1. Grande protagonista degli episodi è anche Sofia: la ragazza scopre finalmente l'identità di suo padre, ma niente è come sembra. Come sempre, il personaggio interpretato da ben undici stagioni da Terence Hill - che tornerà al cinema dopo quasi vent'anni con Il mio nome è Thomas - ...

Alvaro Vitali accusa la Rai : "Don Matteo dovevo farlo io - mi hanno rubato l'idea" : Deluso per essere stato "abbandonato dalla tv" - così più volte ha denunciato negli ultimi anni - Alvaro...

Chi è Pippo di Don Matteo : nome vero - età - altezza e vita privata. Tutto sul mitico sagrestano della fiction di Rai 1 : L’11 gennaio è andato in onda su Ra1 la prima puntata dell’undicesima stagione di ”Don Matteo”. Terence Hill ha rispolverato la tonaca da parroco-investigatore per risolvere i crimini di Spoleto. Anche in questa stagione, accanto al prete in bicicletta, anche l’ormai storico personaggio del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, la perpetua Natalina (Nathalie Guetta), che continuerà a viziare ...

Don Matteo 11 - puntata 22 marzo 2018 : anticipazioni : Le indagini in quel di Spoleto non placano l'attività del prete più famoso della tv: questa sera, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la decima puntata di Don Matteo 11, che continua ad essere il programma più visto del giovedì sera. Leggi il riassunto della nona puntata di Don Matteo 11 prosegui la letturaDon Matteo 11, puntata 22 marzo 2018: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 22 marzo ...

Alvaro Vitali : “La Rai mi ha rubato Don Matteo. E’ un’idea mia - l’avevo portata anni fa” : “Don Matteo? Lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! E’ uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. A parlare così è Alvaro Vitali che in un’intervista al settimanale Oggi racconta la sua verità: “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni undicesima puntata del 29 marzo 2018 : Si salvi chi può: le anticipazioni sull'undicesima puntata di Don Matteo 11 vedono due sorelle quasi in guerra per amore! Quasi perché Anna non saprò ancora cosa fare, se lottare per i sentimenti che prova per Marco o rinunciare, visto che piace molto anche a sua sorella Chiara. Tutti abbiamo avuto l'impressione, però, che al PM piaccia e non poco il Capitano: si metterà con Chiara per far ingelosire Anna o perché pensa che i suoi sentimenti non ...

"Don Matteo 11" - le anticipazioni della decima puntata : Commedia, giallo e sentimento. Con questo consueto mix, e qualche novità, è tornata su Rai 1 "Don Matteo", la fortunata serie tv con Terence Hill arrivata alla sua undicesima stagione, che...

“Che tristezza!”. Don Matteo - l’accusa fa tremare la Rai. La polemica sull’amata fiction solleva un polverone ed è caos : Nella vita dei telespettatori italiani ci sono delle certezze. Una di queste si chiama Don Matteo e ha il volto del mitico Terence Hill. Un successo senza precedenti quello del sacerdote che risolve i casi di cronaca che scombussolano il paesino umbro e la Rai non può che gioire degli ascolti sistematicamente sopra la media. Le stesse vicende su cui indagare, gli stessi personaggi macchietta che gli fanno da contorno (quest’anno ...