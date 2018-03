DON MATTEO 11 Anticipazioni 22 marzo | Anna gelosa di Marco | Chiara tra la capitana e il

Stasera TV Streaming Diretta 22 marzo : DON MATTEO The Voice of Italy : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 22 marzo Tiramisù Alle 21.10 su Canale 5 il film commedia in prima visione televisiva 'Tiramisù' di Fabio De Luigi con lo stesso De Luigi, ...

Dopo DON MATTEO - Terence Hill al cinema con Il mio nome è Thomas - western dedicato all’amico Bud Spencer : Il gran ritorno di Terence Hill al cinema non poteva che avvenire con un filone cinematografico che l'ha reso celebre: ne Il mio nome è Thomas, il Don Matteo televisivo è il protagonista di una sorta di spaghetti-western on the road. L'attore, volto iconico del genere grazie a titoli come I quattro dell’Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo chiamavano Trinità, ha diretto e interpretato il film che ha voluto dedicare all'amico di set e di ...

DON MATTEO 11 decima puntata : anticipazioni 22 marzo 2018 : DON Matteo 11 decima puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 22 marzo 2018 con la decima puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla decima puntata. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11 decima puntata: anticipazioni 22 marzo ...

NINO FRASSICA/ Dopo DON MATTEO - nelle vesti del parroco ne La Mafia Uccide Solo D’Estate (David di Donatello) : NINO FRASSICA sul palco dei David di Donatello. Dopo il successo nella fortuna fiction di Don Matteo 11, vestirà i panni del parroco nella serie La Mafia Uccide Solo D’Estate.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:23:00 GMT)

DON MATTEO 11 - anticipazioni puntata 22 marzo : Cecchini si improvvisa ‘Cupido’ : Archiviati i primi nove episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 22 marzo alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ...

Matteo Renzi - il retroscena : i falchi chieDONo a Luca Lotti di formare un movimento : Una volta rassegnate le dimissioni, Matteo Renzi si è del tutto tirato fuori dai giochi, affidando le chiavi della sua corrente all'interno del Partito democratico al ministro dello Sport Luca Lotti. ...

DON MATTEO 11 - decima puntata : Sofia trova il suo vero padre! : La decima puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel primo Sofia scoprirà finalmente l’identità di suo padre mentre nel secondo Anna inizierà ad essere gelosa di Marco… L’amata fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica giunge al suo decimo appuntamento, avvicinandosi lentamente al finale di stagione. Il pubblico spera che Anna e Marco ...

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Da DON MATTEO al ballo : salva per "miracolo" (Ballando con le stelle) : Nathalie Guetta, concorrente a Ballando con le stelle 2018, ha deciso di svestire i panni di Natalina in Don Matteo: l'intervista al settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Analisi Auditel : DON MATTEO - Lo stagista inaspettato e Piazzapulita : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share, con la curva del Tg5 sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share (diciamolo, anche per l'attesa di Don Matteo, mentre la curva arancione di Striscia la ...

Ascolti tv : vince DON MATTEO con l 26 - 9% di share : La puntata dell'undicesima stagione della serie tv Don Matteo con Terence Hill ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 6.269.000 spettatori e uno share del 26,9%, risultando anche il ...

Ascolti tv - vince DON MATTEO 11 irresistibile per 6 - 3 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Contro Terence Hill e Don Matteo 11 non c’è partita: la nuova puntata dell’undicesima stagione della fiction di Rai 1 ha vinto gli Ascolti della prima serata con 6.269.000 spettatori e uno share del 26.9%, risultando anche il programma più visto dell’intera giornata. In particolare il primo episodio, “Genitori e figli”, ha sfiorato i 7 milioni di spettatori, 6.947.000 con il 26.4%, mentre il ...

Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di DON Matteo : Per vedere le puntate dei vostri programmi in streaming, è possibile farlo sempre collegandosi dal sito, disponibile anche in app. La rete offre tutti i suoi programmi in diretta, per dare la ...

Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di DON MATTEO Video : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della #Fiction #Don Matteo 11, un nuovo imperdibile appuntamento con le simpatiche storie della caserma e della parrocchia di Spoleto. La trama della puntata, le info su dove rivederla e gli ascolti. Don Matteo ha to un nuovo caso umano, ed ha ancora una volta aiutato le autorita' a risolvere una nuova indagine, ma questa volta è successo a lui di dover essere soccorso. trama puntata del 15 marzo Ieri ...

Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di DON Matteo : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della fiction Don Matteo 11, un nuovo imperdibile appuntamento con le simpatiche storie della caserma e della parrocchia di Spoleto. La trama della puntata, le info su dove rivederla e gli ascolti. Don Matteo ha seguito un nuovo caso umano, ed ha ancora una volta aiutato le autorità a risolvere una nuova indagine, ma questa volta è successo a lui di dover essere soccorso. trama puntata del 15 ...