Domani si comincia a votare senza certezze Ma sono molti a credere che sabato passino

MotoGp : il mondiale ricomincia Domani in Qatar - la gara alle 17 - diretta Sky e differita su Tv8 - : ricomincia domani in Qatar il mondiale del motociclismo e, in particolare, della Moto Gp. La Ducati di Andrea Dovizioso , nella foto, è andata bene ancora ieri nella FP2, confermandosi il più veloce ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Domani (7 marzo) si ricomincia. La startlist - gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale : Secondo giorno della seconda tranche quattro di Test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte per un’altra giornata di Test importante per definire gli assetti delle nuove vetture in vista dell’esordio iridato in Australia a Melbourne. La Ferrari girerà con Kimi Raikkonen , portando avanti il programma di lavoro iniziato in maniera brillante da Sebastian Vettel quest’oggi, avendo ottenuto il miglior ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Domani (6 marzo) si ricomincia. La startlist - gli orari e tutti i piloti al via. Come seguirli in tempo reale : Seconda quattro giorni di Test per la F1 a Barcellona. Sul circuito del Montmeló, si riparte dalle sessioni della settimana scorsa, quando è stato il meteo il vero protagonista, con freddo, pioggia e neve che hanno inevitabilmente condizionato il lavoro dei team. Stavolta il cielo dovrebbe essere clemente: la temperatura sarà clemente tra i 6 e i 17 gradi, mentre la pioggia potrebbe apparire soltanto giovedì. domani martedì 6 marzo si ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Domani Arianna Fontana comincia il cammino nei 1000m. Sul ghiaccio anche Cynthia Mascitto : domani ritorna sul ghiaccio Arianna Fontana. La valtellinese sarà impegnata non solo nella finale della staffetta, ma inizierà il proprio cammino individuale nei 1000 metri. Sono infatti in programma le batterie della distanza di mezzo, con le medaglie che verranno poi assegnare nella giornata di giovedì. Una gara nella quale la portabandiera azzurra punta alle quarta finale in questa Olimpiade, dopo quelle ottenute nei 500 e 1500 metri e nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Domani - 7 febbraio - si comincia! Primi test per slittino e salto con gli sci. Programma e orari : Di seguito tutto il calendario, il Programma dettagliato e gli orari d'inizio delle varie prove : non sono previste dirette tv e dirette streaming, vi aggiorneremo con i vari risultati. Gli orari ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Domani (7 febbraio) si comincia! Primi test per slittino e salto con gli sci. Programma e orari : Mercoledì 7 febbraio si inizierà a entrare nel vivo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare scatteranno soltanto giovedì mentre la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 ma i Primi atleti scenderanno già sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud pronti per entrare nel clima a cinque cerchi. Sono infatti in Programma le prime prove per lo slittino, il biathlon e il salto con gli sci: test importanti che ...