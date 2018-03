«Dio è giovane | social | ama le novità | coltivate l' entusiasmo»

Siracusa : omiciDio giovane mamma - incendiata casa genitori assassino : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - Un incendio è stato appiccato oggi contro la casa della famiglia di Paolo Cugnom il ragazzo di 27 anni di Canicattini Bagni (Siracusa) che ha ucciso a coltellate la sua compagna, Laura Petrolito, di 20 anni, madre di due bimbi. Il rogo è stato appiccato con una bottigl

Siracusa : omiciDio giovane mamma - arrestato non risponde al gip : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Paolo Cugno, il giovane accusato di avere ucciso nel Siracusano con sedici coltellate la sua compagna, Laura Petrolito, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip del Tribunale. L'uomo, che ha confessato l'omicidio, è stato interrogato in carcere dal g

Siracusa : omiciDio giovane mamma - oggi interrogatorio assassino : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Verrà interrogato questa mattina dal gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco, Paolo Cugno, il 27enne accusato di avere ucciso con 16 coltellate di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, mamma di due bimbi, poi gettata in un pozzo artesiano. L'interrogatorio di

Siracusa : omiciDio giovane mamma - oggi interrogatorio assassino : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Verrà interrogato questa mattina dal gip del Tribunale di Siracusa Andrea Migneco, Paolo Cugno, il 27enne accusato di avere ucciso con 16 coltellate di Laura Petrolito, la ragazza di venti anni, mamma di due bimbi, poi gettata in un pozzo artesiano. L’interrogatorio di garanzia si terrà nella casa circondariale di Cavadonna alla presenza del pubblico ministero, che coordina l’inchiesta. L'articolo ...

Siracusa : omiciDio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l'ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministra

Siracusa : omiciDio giovane mamma - stasera fiaccolata per ricordare Laura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – fiaccolata, questa sera, a Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano, per ricordare Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, mamma di due bimbi, uccisa sabato sera dal suo compagno, Paolo Cugno, che l’ha poi gettata in un pozzo. Le amiche, i parenti, l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, con il testa il sindaco Marilena Miceli, hanno organizzato la fiaccolata che alle ore 21 ...

Siracusa : omiciDio giovane mamma - folla inveisce contro assassino : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sei un assassino!’, ‘Devi marcire in carcere’. ‘Hai ammazzato una ragazza, maledetto’. Sono solo alcune delle grida rivolte nel cuore della notte dalla folla a Paolo Cugno, il giovane che ha confessato di avere ucciso a coltellate Laura Petrolito, di Canicattini Bagni (Siracusa). L’uomo è stato trasferito nella notte dalla caserma dei Carabinieri al carcere dove è ...

Siracusa : omiciDio giovane mamma - compagno crolla dopo interrogatorio ‘Sono stato io’ : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – E’ crollato dopo un lungo interrogatorio nella tarda serata di ieri, Paolo Cugno, il giovane accusato di avere ucciso a coltellate e poi gettato in un pozzo il cadavere di Laura Petrolito, 20 anni, la ragazza di Canicattini Bagni, piccolo centro del Siracusano. Il giovane, che è anche il padre del bimbo di 8 mesi, avuto dalla vittima, ha confessato l’omicidio nella caserma dei carabinieri, ...