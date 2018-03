Dichiarazione dei redditi precompilata 2018 | tutte le novità 

Video e testo di Questa nostra stupida canzone d’amore dei Thegiornalisti - la Dichiarazione pop di Tommaso Paradiso e Alessandro Borghi : Questa nostra stupida canzone d'amore dei Thegiornalisti ha debuttato il 21 marzo aprendo la strada al nuovo album di inediti della band e al loro già annunciato Love Tour. Dopo la non proprio musicalmente memorabile parentesi estiva della hit Riccione, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso e soci sembra riportare lo stile dei Thegiornalisti al più recente precedente di successo, quel Completamente Sold Out che li ha trasformati nel nuovo ...

"Ci siamo comportati da maschietti". La Dichiarazione shock di uno dei carabinieri accusati di stupro a Firenze : "Ci siamo comportati da maschietti". Lo avrebbe affermato uno dei due carabinieri - l'appuntato Marco Camuffo e il militare scelto Pietro Costa - accusati di aver violentato due studentesse Usa a Firenze il 7 settembre scorso, dopo averle accompagnate a casa con l'auto di servizio, interrogato dalla pm Ornella Galeotti pochi giorni dopo il fatto. Entrambi i militari hanno affermato davanti al pubblico ministero che sarebbero state le ragazze a ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima Dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

Isola dei Famosi 2018 - la nuova Dichiarazione di Eva Henger : "Sono stanca del canna-gate ma mi aspettavo delle scuse" : Intervistata da Nuovo Tv, l'ex naufraga rivela perchè Barbara D'Urso ha deciso di non ospitarla più nel suo programma.

Alessia Mancini - la Dichiarazione d'amore del marito Flavio Montrucchio : che tenerezza sull'Isola dei Famosi : ... 3 anni, , il vincitore del Gf 2 è innamoratissimo come il primo giorno: 'Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti', dice all'ex ninfetta di Non è la Rai ed ex Velina… e al mondo che ...

Legge 104 - esenzione bollo auto anche senza Dichiarazione dei redditi : L’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili e, eventualmente, i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, come previsto dalla Legge 104, va mantenuta anche se questi ultimi non presentano al dichiarazione dei redditi. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un interpello (n. 917-335/2017) presentato dal legale di un cittadino, in collaborazione con il Pubblico Registro automobilistico (PRA) ...

Chi e quando può utilizzare la Dichiarazione dei redditi precompilata : L’Agenzia delle Entrate da vari anni fornisce una dichiarazione dei redditi precompilata. Ecco chi può servirsene e secondo quale tabella di marcia. La dichiarazione precompilata è facoltativa: i...

“Ha da fare il suo dovere. In Italia”. Isola dei Famosi - il colpo di scena è servito. Previsto il suo abbandono immediato? I fan - scioccati per quanto accaduto al loro idolo - sono tesissimi e non sanno cosa pensare. La Dichiarazione ufficiale non lascia spazio ai dubbi : Isola dei Famosi, uno dopo l’altro stanno abbandonando il gioco e in Honduras gli equilibri cambiano di continuo. L’ultimo ad abbandonare il reality è stato Filippo Nardi mentre Giucas Casella è in stand-by per motivi di salute. Nel frattempo non si placa la polemica sul canna-gate. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver comprato marijuana e di averla fumata quando i naufraghi erano ancora nella villa, è successo il caos. ...

Dichiarazione dei Redditi - nella Precompilata le spese per asilo e donazioni : Sono stati pubblicati in Gazzetta 2 decreti che introducono alcune novità sulla Dichiarazione dei Redditi Precompilata. Da quest’anno all’interno della Precompilata saranno presenti anche le informazioni relative alle spese sostenute per il pagamento delle rette per gli asili nido e alle donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Rette per gli asili nido nella Dichiarazione dei Redditi ...

Dichiarazione dei redditi 2018 : le nuove regole sulle spese sanitarie : La Legge di Stabilità 2018 ha modificato le scadenze fiscali e le regole per trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie, ma non solo, cambiano anche i modelli da utilizzare dai privati e dalle ditte per fare la Dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute presso centri convenzionati e Sistema sanitario nazionale erogate ad aziende e privati vanno inviate entro una certa data per poterle inserire nei modelli precompilati, pena sanzioni da ...

STEFANO DE MARTINO / "Devo fare una Dichiarazione? No - a 'sto giro passo!" (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Dichiarazione dei Redditi - ecco il nuovo modello 730 : nuovo modulo e relative istruzioni per il modello 730, dopo l’approvazione del provvedimento dei giorni scorsi e a seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018. Vediamo tutte le novità che riguardano la Dichiarazione dei Redditi. Scarica il nuovo modello e le istruzioni. Scadenza per la presentazione del modello Il modello 730/2018 dovrà essere presentato entro il 23 luglio, mentre entro il 7 luglio dovrà essere presentato ...