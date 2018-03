: Luigi Di Maio ha chiuso ai condannati. Per la presidenza delle Camera, dice il leader pentastellato, il Movimento… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio ha chiuso ai condannati. Per la presidenza delle Camera, dice il leader pentastellato, il Movimento… - codeghino10 : RT @mariobianchi18: Berlusca (condannato): 'Noi con i 5 stelle? Mai!' Di Maio (indagato): 'Non vogliamo condannati!' Romani (condannato) pr… - IlM5s : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Per noi Romani è invotabile come presidente Senato' #romani -

"Il Pd si è rifiutato di partecipare aldi concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura diche per noi è". Lo sottolinea il capo politico del M5S Diin un post su Facebook sulla questione delle presidenze delle Camere. Dipropone quindi "un nuovo incontro tra i capigruppo di tutte le forze politiche per ristabilire un dialogo proficuo al fine di un corretto processo per l'individuazione delle figure di garanzia per le presidenze".(Di giovedì 22 marzo 2018)