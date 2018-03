Di Maio | ' Per noi Romani è invotabile come presidente Senato'

Camere - Di Maio : Romani presidente per noi è invotabile : Roma, 22 mar. , askanews, 'Per noi Romani è invotabile'. Lo ha ribadito su Facebook il leader M5S Luigi Di Maio, a seguito dell'indicazione per la presidenza del Senato da parte del vertice del ...

Di Maio stoppa il centrodestra : «Per noi Romani è invotabile» I numeri : video : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo

Pronti al governo Di Maio-Berlusconi. Ora ai 5stelle tutto è perdonato : Domani, finalmente, si insedieranno i nuovi e vecchi parlamentari. Venerdì 23 marzo, infatti, si aprirà ufficialmente la nuova legislatura e si eleggeranno i nuovi presidenti di Camera e Senato. Rispetto a cinque anni fa, il Movimento 5stelle oggi è un partito “responsabile”: dialoga con tutti i partiti per avere l’accordo su presidenze e governo. Insomma, fa parte integrante del sistema. Venerdì, in accordo con Berlusconi, Salvini e Meloni, ...

Bossi : “Salvini non troverà un accordo con Di Maio perché sono uguali - hanno le mani bucate” : Umberto Bossi è convinto che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non riusciranno a trovare un accordo per formare un governo perché "sono uguali, hanno le mani bucate. Invece i soldi prima li fai e poi li spendi", afferma il senatore leghista.Continua a leggere

Luigi Di Maio - la poltronissima per chiudere la bocca al rivale Fico : gli offre la presidenza della Camera : Roberto Fico e tutta la sua corrente di ortodossi grillini alla fine hanno avuto ragione. Per l'ex presidente della commissione di Vigilanza Rai ha pagato l'idea di mostrarsi infuriato a Rimini, ...

Berlusconi apre al M5S - Di Maio accetterà i suoi voti per governare? : Silvio Berlusconi (Foto: Facebook di Silvio Berlusconi) Piuttosto che precipitare nell’insignificanza, e perdere influenza sulle scelte che toccano il mondo editoriale e finanziario che da sempre rappresentano la sua principale preoccupazione, Silvio Berlusconi potrebbe dare il via libera a un governo Frankenstein Lega-5 Stelle. Non che servano i suoi voti per un’eventuale fiducia parlamentare ma dall’accordo sulla presidenza del Senato a Forza ...

Di Maio : “Per il M5S è finita l’era dell’opposizione - inizia quella del governo” : Di Maio in un post sul blog ribadisce che il risultato del 4 marzo deve essere rispettato, ma assicura: "Massimo dialogo con tutti per scegliere i profili migliori sia per le Presidenze delle Camere che per le altre figure dell’ufficio di Presidenza".Continua a leggere

Riforma pensioni/ 41xtutti - messaggio per Salvini e Di Maio (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. 41xtutti, messaggio per Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 marzo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:26:00 GMT)

Camere. Di Maio : decisivi per scelta - a noi la Camera. Al via la registrazione dei deputati : Come al Senato, dove i neo eletti sono 207, anche alla Camera ci sarà un ricambio record con il 66% degli onorevoli alla prima legislatura. Un turn over particolarmente massiccio si registra nel M5s e nella Lega che hanno ingrossato le fila come mai prima d'ora

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Di Maio : partita presidenti per vitalizi : 13.19 "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Così il leader cinquestelle Di Maio alla prima riunione dei neo deputati pentastellati alla Camera. "Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui cisono più vitalizi da tagliare più regolamenti da modificare", ha continuato, accogliendo i 227neo eletti con "un grande benvenuto". E poi: "Non portiamo rancore a ...