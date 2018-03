Di Maio e Salvini | accordo sulle Camere vista Governo

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio : Ieri c'è stato il vertice dei leader di centrodestra, che per oggi hanno proposto un incontro congiunto tra tutti i capigruppo designati. Di Maio si nasconde? ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Violante: il Pd faccia come M5s e Lega se vuole salvarsiDIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato, di M. Maldo

Luigi Di Maio - patto segreto con Matteo Salvini : chi sarà il premier : C'è un 'piano A' , innanzitutto. Che consiste nel cercare di formare un governo che coinvolga tutto il centrodestra ma che non può prescindere da un coinvolgimento di Luigi Di Maio . Ma, posto che ...

Governo M5s-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari

Governo - Bossi : “Salvini e Di Maio sono uguali - hanno le mani bucate. Legislatura? Non arriva ai cinque anni” : “Salvini e Di Maio non hanno capito che i soldi prima si fanno e poi si possono spendere. Ma Salvini ha guardato alla categoria più numerosa, i pensionati, e facendo la battaglia contro la legge Fornero a favore dei pensionati ha beccato un sacco di voti”. Lo ha detto Umberto Bossi, incontrando i giornalisti a palazzo Madama. “Non credo che la legislatura durerà cinque anni. Finisce prima. Faranno un Governo del ...

Presidenze - patto tra Salvini e Di Maio. Premiership : c’è l’ipotesi terzo nome : L’elezione della seconda e terza carica dello Stato al massimo sabato. Berlusconi stretto in un angolo: «Perché Luigi non mi chiama?»

PATTO SALVINI-DI Maio/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : "la Lega non può avere premier e Senato" : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...