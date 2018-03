Deutsche Bank riduce range di prezzo per quotazione DWS

Deutsche Bank : ridotto range prezzo DWS a 32 - 5-33 euro : Deutsche Bank ha annunciato di aver ridotto da 30-36 a 32,5-33 euro la forchetta di prezzo per lo sbarco in Borsa della sua controllata sull'asset management DWS. Il nuovo prezzo consentirà alla banca ...

Deutsche Bank a picco dopo il warning : Teleborsa, - A picco la prima banca tedesca come assets , che chiude gli scambi con un pessimo -5,08%. A far scattare le vendite il warning lanciato dal direttore finanziario James von Moltke , che ha ...

Volkswagen-Deutsche Bank : Merkel storce il naso per i maxi-bonus ai manager tedeschi : BERLINO - Persino la cancelliera si è dovuta mostrare un tantino scandalizzata. Angela Merkel, che festeggiò un compleanno dell'ex capo della Deutsche Bank Ackermann alla cancelleria e difese come una ...

Deutsche Bank - niente bonus per i membri del cda. Pesano i bilanci in perdita : MILANO - niente bonus per i vertici di Deutsche Bank. È quanto avrebbe stabilito il'ad della banca tedesca John Cryan, secondo quanto riporta Die Zeit. Il manager dell'istituto, il cui bilancio si è ...

Deutsche Bank pronta a collocare Dws in borsa mantenendo controllo : Roma, 26 feb. , askanews, Deutsche bank, la maggiore banca tedesca, ha confermato di essere pronta che sarebbe salito a breve la divisione di asset management DWS sul mercato azionario. Deutsche bank, ...

Deutsche Bank manda in Borsa la sua divisione asset management : DWS , la divisione di asset management di Deutsche Bank , si prepara a sbarcare sulla Borsa di Francoforte. La quotazione potrebbe avvenire già verso la fine di marzo. Secondo alcune indiscrezioni ...

Deutsche Bank : inflazione più alta rischia di provocare recessione : Gli esperti hanno anche sottolineato che, al momento, l'economia degli Stati Uniti si trova nella fase finale del suo ciclo economico a 10 anni, e che tale fattore di per sé alimenta i timori sull'...

Deutsche Bank : si scaldano i motori in vista dell'IPO di DWS : Lunedì prossimo Deutsche Bank lancerà l'offerta pubblica iniziale della sua divisione di asset-management, la DWS. Lo riportano le maggiori agenzie. L'offerta riguarderebbe il 25% del capitale di DWS ...

Deutsche Bank studia drastico taglio posti lavoro : Teleborsa, - Deutsche Bank taglierà tra 250 e 500 posti di lavoro nel settore dell'investment Banking e del trading, incluse le sedi di Londra e degli Stati Uniti. E' quanto riferisce Bloomberg ...

Deutsche Bank ha avviato round licenziamenti a livello globale. Fonti : a rischio fino a 500 posti di lavoro : Deutsche Bank ha lanciato un round di licenziamenti che avrà un impatto su almeno 250 dipendenti attivi nelle sue attività corporate e di investment Banking. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di ...

Seduta euforica per Deutsche Bank : Protagonista la prima banca tedesca come assets , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...