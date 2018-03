Detroit Become Human | tre nuovi trailer dedicati a Connor | Markus e Kara

Svelati nuovi attori per Detroit Become Human - Quantic Dream annuncia nuovi personaggi : Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale per la data di uscita - fissata per il 25 maggio 2018 - Sony ha annunciato nuovi personaggi e attori per Detroit Become Human, il nuovo gioco di David Cage targato Quantic Dream (i creatori di Heavy Rain e Beyond Due Anime). Vediamo quali saranno i comprimari e quali volti li interpreteranno. L'annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale Twitter di Detroit Become Human, che ha svelato tre nuovi attori ...

Nuovo trailer Detroit Become Human - il nuovo gioco di David Cage in uscita a maggio : Seguendo l'annuncio roboante di ieri, relativo alla data di uscita ufficiale di Detroit Become Human, attesa esclusiva PlayStation 4 targata Quantic Dream e creata da David Cage, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato al gioco. Il trailer non è ancora stato pubblicato sul canale You Tube ufficiale di PlayStation, ma compare soltanto sul PlayStation Store europeo accessibile dalla vostra PS4: ...

Detroit : Become Human ha una data d'uscita ufficiale : Quantic Dream e Sony Interactive Entertainment hanno appena annunciato la data d'uscita ufficiale di Detroit: Become Human, l'atteso nuovo titolo dello studio fondato da David Cage e che sarà disponibile in esclusiva per PS4 a partire dal 25 maggio 2018."Siamo orgogliosi di annunciare che Detroit: Become Human ha una data di uscita ufficiale" recita un comunicato apparso sul blog PlayStation. "Finalmente avrai la possibilità di mettere le mani ...

Più di 500 personaggi e 2.000 pagine di sceneggiatura per Detroit : Become Human : Detroit Become Human rappresenta, sicuramente, un'altra esclusiva di peso per PlayStation 4, il 2018 è un anno piuttosto ricco per gli utenti della console di Sony che a breve potranno mettere mano a God of War e, in primavera, anche all'ambizioso titolo targato Quantic Dream.Il gioco dello studio di David Cage si preannuncia veramente ricco e, come ulteriore testimonianza della mole di lavoro, sono spuntati in rete degli interessanti numeri ...

Nessun rinvio per Detroit Become Human : Quantic Dream conferma l'uscita in primavera : Una delle esclusive PlayStation 4 più attese in questo 2018 è, senz'altro, Detroit Become Human, il nuovo titolo targato Quantic Dream annunciato in uscita alla PlayStation Experience 2017 nel corso della primavera di quest'anno.Dopo l'annuncio della data di uscita di God of War, altra esclusiva di peso per le console Sony, l'attenzione dei fan si è spostata su Detroit Become Human: i giocatori hanno chiesto su Twitter delucidazioni sul lancio ...