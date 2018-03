wired

: Deadpool 2 - Ecco il nuovo trailer italiano - MegaNerd__ : Deadpool 2 - Ecco il nuovo trailer italiano - pcexpander : Deadpool 2, il nuovo trailer del film sul mercenario sfigurato #pcexpander #cybernews -

(Di giovedì 22 marzo 2018) In un calendario cinematografico affollato all’inverosimile di titoli dedicati ai supereroi, c’è grandissima attesa per l’arrivo il prossimo maggio di2, il secondo capitolo nella saga del dissacrante. L’antieroe interpretato da Ryan Reynolds aveva superato ogni previsione con la prima pellicola uscita nel 2016, che aveva fra l’altro rotto gli schemi anche introducendo temi e scene vietate ai minori. Ora arriva anche ila ingannare il tempo e il focus ancora una volta è su Cable, l’eroe venuto dal futuro e interpretato da Josh Brolin (impegnato in questi mesi anche con Soldado e Avengers: Infinity War). Il video di anticipazione, disponibile qui sopra, arriva dopo qualche mese di nervosismo per ildella Fox. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i primi test screening, in cui era stato mostrato in ...