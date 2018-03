Dazi | Trump pronto a nuove misure contro la Cina

Trump sfida Pechino : in arrivo Dazi su cento categorie di merci cinesi : La «guerra dei dazi» entra oggi in una nuova fase potenzialmente più destabilizzante. Alle 12.30 ora americana , le 17.30 in Italia, Donald Trump firmerà infatti un provvedimento che impone dazi sulle ...

Pechino non ha paura dei Dazi di Trump e affila le armi - commerciali - : ... decisa l'11 marzo scorso: la conseguente centralizzazione del processo decisionale, per Fitch, potrebbe 'aumentare il rischio di errori di linea politica, in un momento in cui l'economia cinese ...

Donald Trump vuole imporre Dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

Dazi - Trump all'attacco della Cina. Contro Pechino pronte sanzioni per 50 miliardi di dollari : Pechino ha esortato il presidente americano a non agire in modo "emotivo" mentre l'annuncio sui Dazi Contro la Cina ha portato alle dimissioni del capo dei consiglieri economici di Trump, Gary Cohn, e ad un'ondata di vendite sulle Borse mondiali per il timore di una guerra commerciale

Trump mantiene la linea dura sui Dazi ai prodotti cinesi : Teleborsa, - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , sembra essere più che mai convinto di voler applicare nuovi dazi alle importazioni cinesi, dopo quelli imposti su acciaio e ...

Dazi - Ue-Usa : subito discussione con Trump per soluzione : Il commissario Ue al Commercio, Cecilia Malmstroem, e il segretario Usa al Commercio, Wilbur Ross, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui Dazi imposti da Donald Trump: "Abbiamo concordato di ...

Dal G20 allarme su Dazi : 'Serve dialogo'. Ma Trump non si ferma : Le preoccupazioni dei ministri delle finanze e governatori delle banche, Messe nero su bianco nel comunicato finale. Oggi decisione Fed su tassi -

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i Dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Venezuela - dopo i Dazi verso Cina ed Europa Trump si dedica a bloccare il progetto "criptovalute" di Caracas : Secondo il ministro e dell'Educazione universitaria, della scienza e della tecnologia Hugbel Roa, il titolo non è solo un modo per rastrellare risorse utili al finanziamento dei progetti governativi ...

Intervista a Le Maire : ?«Sui Dazi Trump sbaglia bersaglio. Il vero problema è la Cina» : Il ministro di Macron: un errore prendere di mira anche l’Unione Europea, il vero problema è la sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio. Confermato l’impegno a presentare un piano di riforma dell’Eurozona entro giugno. Sì a un ministro delle Finanze dell’euro...

La montagna cinese e i Dazi di Trump : Dai robot alle rinnovabili, la Cina insidia il primato tecnologico Usa, senza investire in armamenti. La politica dei dazi iniziata da Trump e il nervosismo sull'affare Qualcomm sembrano annunciare ...